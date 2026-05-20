Druhý stupeň teroristického ohrozenia u nás pokračuje. Vyhlásený je už takmer 10 rokov

Na Slovensku zostáva v platnosti druhý stupeň teroristického ohrozenia, teda zvýšený stupeň. Na základe vyhodnotenia situácie o tom rozhodla Rada Národného bezpečnostného analytického centra na svojom utorkovom (19. 5.) rokovaní. TASR o tom informoval hovorca ministerstva vnútra (MV) Matej Neumann.
„Rada na rokovaní vyhodnotila aktuálnu bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike, najmä v oblasti hybridných hrozieb a kybernetickej bezpečnosti. Súčasťou rokovania bolo aj vyhodnotenie situácie a poznatkov získaných v súvislosti s pokusmi o narušenie kybernetickej infraštruktúry niektorých štátnych orgánov,“ uviedol hovorca.
Kroky na prevenciu
Doplnil, že ministerstvo na rokovaní rady informovalo o konkrétnych krokoch, ktoré vykonáva v oblasti zvyšovania bezpečnosti.
„Predmetné modernizačné kroky sú realizované nielen ako reakcia na odhalené bezpečnostné udalosti v infraštruktúre rezortu, ale aj s cieľom predchádzať potenciálnym hybridným hrozbám v kybernetickej doméne, zvyšovať spôsobilosť rezortu včas identifikovať narušenie alebo pokusy o narušenie infraštruktúry a v prípade ich identifikácie vykonávať potrebné protiopatrenia na elimináciu možných bezpečnostných rizík do budúcna,“ poukázal Neumann.
