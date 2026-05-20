Hrozí historická chudoba a prepad životnej úrovne: Eurofondy pre Slovensko sú v ohrození, PS viní Ficovu vládu

Ilustračná foto: TASR - Pavel Neubauer

Nina Malovcová
SITA
Slovensko čelí hrozbe straty miliárd.

Hrozba zmrazenia eurofondov pre Slovensko nikdy nebola reálnejšia. Upozorňujú na to europoslanci za Progresívne Slovensko. Európsky parlament dnes odhlasoval rezolúciu o dodržiavaní princípov právneho štátu na Slovensku. Spolu 347 z 537 prítomných poslancov a poslankýň vyzvalo Európsku komisiu, aby voči Slovenskej republike konala.

Na konci takéhoto konania môže byť zmrazenie eurofondov, ktoré tvoria 80 percent verejných investícií na Slovensku. „Zlodejský apetít vlády Roberta Fica nemá konca. Trest zaň však nedostane premiér, ale Slováci a Slovenky, ktorým vďaka tejto vláde hrozí historická chudoba a prepad životnej úrovne,“ uviedlo Progresívne Slovensko.

PS kritizuje vládu Roberta Fica

Delegácia europoslancov PS upozornila, že vláda mala dostatok času aj varovaní, aby sa dnešnému scenáru vyhla – od zmien v trestných kódexoch, cez zrušenie NAKA a Úradu špeciálnej prokuratúry, útoky na slobodné médiá až po slayády. Roberta Fica môžeme korunovať za protislovenského premiéra a ekonomického vlastizradcu,“ vyhlásil šéf delegácie PS a podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík.

Europoslankyňa Veronika Cifrová Ostrihoňová upozornila, že podobný vývoj predchádzal aj zmrazeniu eurofondov v Maďarsku. Podľa nej vláda ignoruje odporúčania a upozornenia Európskej únie a jej inštitúcií. „Vláda robí kroky, ktoré by – keby ich cieľom bolo rozkrádať verejné zdroje – nevyzerali inak. Ignorujú a zľahčujú upozornenia aj odporúčania EÚ a jej inštitúcií v duchu ich známeho: Neotravujte, tu sme pri žatve. My v PS nechceme, aby Slovensko prišlo o eurofondy. Chceme, aby za ne mali ľudia lepší život,“ uviedla.

PS hovorí o riziku pre slovenskú ekonomiku

PS zároveň tvrdí, že Slovensko už dnes negatívne pociťuje dôsledky konsolidačných opatrení ministra financií Ladislava Kamenického a vláda neprichádza s prorastovými riešeniami. Zmrazenie eurofondov by podľa hnutia znamenalo ďalší vážny zásah pre slovenskú ekonomiku.

Foto: TASR – Pavel Neubauer

Europoslankyňa Lucia Yar uviedla, že delegácia PS sa hlasovania nezúčastnila, pretože nechce podporovať kroky vlády, no zároveň odmieta, aby dôsledky zasiahli občanov Slovenska. „Eurofondy sú peniaze, za ktoré môžeme rekonštruovať nemocnice, rozširovať kapacity škôl a škôlok, stavať cesty, kanalizácie či mosty. Majú zlepšovať život občanov, nie Ficových oligarchov. Vyzývame preto premiéra a vládu, aby zmenili zákony a prestali ohrozovať vlastnú krajinu,“ uzavrela.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac