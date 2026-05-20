Hrozí historická chudoba a prepad životnej úrovne: Eurofondy pre Slovensko sú v ohrození, PS viní Ficovu vládu

Hrozba zmrazenia eurofondov pre Slovensko nikdy nebola reálnejšia. Upozorňujú na to europoslanci za Progresívne Slovensko. Európsky parlament dnes odhlasoval rezolúciu o dodržiavaní princípov právneho štátu na Slovensku. Spolu 347 z 537 prítomných poslancov a poslankýň vyzvalo Európsku komisiu, aby voči Slovenskej republike konala.
Na konci takéhoto konania môže byť zmrazenie eurofondov, ktoré tvoria 80 percent verejných investícií na Slovensku. „Zlodejský apetít vlády Roberta Fica nemá konca. Trest zaň však nedostane premiér, ale Slováci a Slovenky, ktorým vďaka tejto vláde hrozí historická chudoba a prepad životnej úrovne,“ uviedlo Progresívne Slovensko.
PS kritizuje vládu Roberta Fica
Delegácia europoslancov PS upozornila, že vláda mala dostatok času aj varovaní, aby sa dnešnému scenáru vyhla – od zmien v trestných kódexoch, cez zrušenie NAKA a Úradu špeciálnej prokuratúry, útoky na slobodné médiá až po slayády. „Roberta Fica môžeme korunovať za protislovenského premiéra a ekonomického vlastizradcu,“ vyhlásil šéf delegácie PS a podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík.
Europoslankyňa Veronika Cifrová Ostrihoňová upozornila, že podobný vývoj predchádzal aj zmrazeniu eurofondov v Maďarsku. Podľa nej vláda ignoruje odporúčania a upozornenia Európskej únie a jej inštitúcií. „Vláda robí kroky, ktoré by – keby ich cieľom bolo rozkrádať verejné zdroje – nevyzerali inak. Ignorujú a zľahčujú upozornenia aj odporúčania EÚ a jej inštitúcií v duchu ich známeho: Neotravujte, tu sme pri žatve. My v PS nechceme, aby Slovensko prišlo o eurofondy. Chceme, aby za ne mali ľudia lepší život,“ uviedla.
PS hovorí o riziku pre slovenskú ekonomiku
PS zároveň tvrdí, že Slovensko už dnes negatívne pociťuje dôsledky konsolidačných opatrení ministra financií Ladislava Kamenického a vláda neprichádza s prorastovými riešeniami. Zmrazenie eurofondov by podľa hnutia znamenalo ďalší vážny zásah pre slovenskú ekonomiku.
Europoslankyňa Lucia Yar uviedla, že delegácia PS sa hlasovania nezúčastnila, pretože nechce podporovať kroky vlády, no zároveň odmieta, aby dôsledky zasiahli občanov Slovenska. „Eurofondy sú peniaze, za ktoré môžeme rekonštruovať nemocnice, rozširovať kapacity škôl a škôlok, stavať cesty, kanalizácie či mosty. Majú zlepšovať život občanov, nie Ficových oligarchov. Vyzývame preto premiéra a vládu, aby zmenili zákony a prestali ohrozovať vlastnú krajinu,“ uzavrela.
