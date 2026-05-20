Cudzinec sa zamyslel nad bežnými slovenskými menami. Prezývky ako Pišta a Dodo môžu pôsobiť zvláštne

Foto: Screen Instagram (princekevinstyles)

Zuzana Veslíková
Jeho vtipné videá sa stali virálnymi.

Pri učení cudzieho jazyka často narážame na detaily, ktoré z pohľadu slovenčiny nemusia dávať zmysel, no v inom jazyku sú jednoducho zaužívané. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aké náročné to musia mať cudzinci so slovenčinou? Tvorca a tréner Prince Samuel pravidelne zverejňuje milé a zábavné videá, vďaka ktorým sa vieme pozrieť na život na Slovensku z pohľadu cudzinca. Najnovšie sa zamyslel nad prezývkami našich mien, ktoré skutočne nemusia dávať zmysel. 

Prince Samuel má na Instagrame vybudované široké publikum a sleduje ho 100-tisíc ľudí. Okrem toho je aktívny aj na TikToku. Pred pár dňami sa podelil o video, v ktorom sa pozrel na slovenské prezývky, ktoré sa ku skutočným menám „nehodia“. A vlastne má úplnú pravdu, aj keď pre nás sú prirodzené a bežne sa nad nimi nezamýšľame.

 

Ako príklad ilustroval meno Jozef, na ktorého oslovenie bežne používame prezývku „Dodo“.

„Medzi Jozef a Dodo neexistuje žiadne logické spojenie,“ dodal. Taktiež, že meno Kristián, ktoré by sme mohli bez problémov skrátiť na „Chris“ alebo po našom „Kris“, v skutočnosti skracujeme ako „Kiko“.

Slováci sa k nemu pridali

V komentároch sa ozvali mnohí Slováci, ktorí uviedli ako príklad ďalšie u nás bežne používané mená, ktoré majú zaujímavé prezývky, ako napríklad Alexandra – Saša alebo Štefan – Pišta. Preto sa rozhodol urobiť aj pokračovanie svojho virálneho videa, ktoré videlo cez 640-tisíc ľudí. A to zožalo ešte väčší úspech.

 

Spomenul v ňom Pištu, ktorý mu pripomína pistáciovú zmrzlinu alebo Vojtecha ako „Bélu“, ktorý mu asociuje známy taliansky hit „Bella Ciao“.

V reakciách opäť nechýbalo veľa Slovákov, ktorých Prince Samuel dobre pobavil a vyčaroval im úsmev na tvári.

