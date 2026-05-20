Slovensko sa nepoučilo: Budú o nás hlasovať. Nevidíme dostatočnú nápravu, tvrdí Zdechovský

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Roland Brožkovič
SITA
Veľká kritika smeruje aj na Pôdohospodársku platobnú agentúru.

Aktualizácia: Hlasovanie už prebehlo. Európsky parlament vyzýva Európsku komisiu, aby posúdila možné vážne porušenie základných hodnôt EÚ zo strany slovenskej vlády. Vyplýva to z uznesenia, ktoré europoslanci prijali v stredu počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.

Vyjadrili tiež znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku, kde podľa nich systémové nedostatky ohrozujú ochranu finančných záujmov EÚ. Za uznesenie hlasovalo 347 poslancov, 165 bolo proti a 25 sa zdržalo hlasovania.

Pôvodný článok: Slovensko sa ani rok po misii Európskeho parlamentu (EP) neposunulo k dostatočnej náprave problémov pri čerpaní eurofondov a Európska únia (EÚ) zvyšuje tlak na vládu Roberta Fica. Vyplýva to z pripravovanej rezolúcie Európskeho parlamentu, o ktorej budú europoslanci hlasovať v stredu v Štrasburgu.

Europoslanec Tomáš Zdechovský, ktorý vlani viedol misiu rozpočtového kontrolného výboru Európskeho parlamentu na Slovensku, tvrdí, že pribúdajú nové podozrenia zo zneužívania európskych peňazí a zlyhávania kontrolných mechanizmov. „Rok po misii nevidíme dostatočnú nápravu. Naopak, pribúdajú nové informácie o podozrivých projektoch, zneužívaní dotácií a zlyhávaní kontrolných mechanizmov,“ uviedol Zdechovský.

Množstvo podnetov

Po výzve na nahlasovanie podozrivých projektov prišlo viac než 2 000 podnetov, z ktorých približne 330 postúpili európskym inštitúciám vrátane úradu OLAF, Európskej prokuratúry (EPPO) a Európskej komisie (EK). Podľa Zdechovského sa aktuálne preveruje približne 200 prípadov.

EPPO evidovala ku koncu roka 2025 na Slovensku 149 aktívnych vyšetrovaní s odhadovanou škodou presahujúcou jednu miliardu eur. Medzi najvýraznejšie kauzy patria takzvané „haciendy“, pri ktorých mali dotácie určené na rozvoj vidieka či cestovný ruch končiť v súkromných luxusných projektoch.

Foto: Fafokan.sk

Veľká kritika smeruje aj na Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA), cez ktorú bolo vyplatených takmer 90 miliónov eur subjektom spájaným s predchádzajúcimi kauzami. Ďalšie podozrenia sa týkajú Plánu obnovy vrátane projektu nemocnice v Prešove.

Zdechovský zároveň kritizoval zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a oslabenie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). „Hrozí tým strata expertízy, predlžovanie konaní a oslabovanie kontinuity vyšetrovania prípadov, ktoré môžu mať priamy dosah na finančné záujmy Európskej únie,“ upozornil.

Európsky parlament síce nemôže fondy zmraziť priamo, no Európska komisia má právomoc obmedziť financovanie, ak dospeje k záveru, že Slovensko nedostatočne chráni finančné záujmy EÚ. „Rezolúcia je jasným signálom: Slovensko musí začať konať,“ dodal Zdechovský.

Bývalú poslankyňu Smeru odsúdili: Ide o podvod s dotáciami, takýto dostala trest

Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
