Cez Slovensko prejde unikátny vlak, aký ste ešte nevideli: Zbadať ho bude zážitok

Ilustračná foto: SITA

Roland Brožkovič
Vlak prepraví 82 historických vozidiel a účastníkov rely.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa opäť zapája do podujatia 500km SLOVENSKÝCH FIVA RALLY 2026. V utorok 26. mája 2026 vypraví národný dopravca mimoriadny autovlak na trase Bratislava hlavná stanica – Humenné.

Vlak prepraví 82 historických vozidiel a účastníkov rely, čím vytvorí unikátne „múzeum vo vlaku“. Súprava bude pozostávať z ôsmich autovozňov, zo spoločenského vozňa a z troch vozňov druhej triedy.

„Autovlak tak symbolicky prepojí západ a východ Slovenska a otvorí týždeň, počas ktorého sa historické vozidlá predstavia verejnosti v rôznych regiónoch krajiny. ZSSK tým zároveň ukazuje, že železnica vie byť nielen každodennou dopravou, ale aj spoľahlivým, ekologickejším a atraktívnym riešením pre výnimočné podujatia,“ píše ZSSK v tlačovej správe.

Foto: ZSSK

Nakládka veteránov prebehne v pondelok 25. mája v Bratislave. Vlak vyrazí nasledujúci deň ráno o 7.10 h a príchod do Humenného je naplánovaný približne na 14.45 h. Podujatie už piaty rok organizuje Design Veteran Car Club pod záštitou medzinárodnej organizácie FIVA.

Podľa riaditeľa Úseku obchodu ZSSK Reného Kubiša a hlavného organizátora pretekov Šimona Hůlku táto preprava demonštruje praktickosť, kapacitu a ekologickosť železničnej dopravy, pričom pre účastníkov predstavuje svetovú raritu a pohodlnú alternatívu k dlhej jazde za volantom.

Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali", za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec

