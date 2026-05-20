Cez Slovensko prejde unikátny vlak, aký ste ešte nevideli: Zbadať ho bude zážitok

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa opäť zapája do podujatia 500km SLOVENSKÝCH FIVA RALLY 2026. V utorok 26. mája 2026 vypraví národný dopravca mimoriadny autovlak na trase Bratislava hlavná stanica – Humenné.
Vlak prepraví 82 historických vozidiel a účastníkov rely, čím vytvorí unikátne „múzeum vo vlaku“. Súprava bude pozostávať z ôsmich autovozňov, zo spoločenského vozňa a z troch vozňov druhej triedy.
„Autovlak tak symbolicky prepojí západ a východ Slovenska a otvorí týždeň, počas ktorého sa historické vozidlá predstavia verejnosti v rôznych regiónoch krajiny. ZSSK tým zároveň ukazuje, že železnica vie byť nielen každodennou dopravou, ale aj spoľahlivým, ekologickejším a atraktívnym riešením pre výnimočné podujatia,“ píše ZSSK v tlačovej správe.
Nakládka veteránov prebehne v pondelok 25. mája v Bratislave. Vlak vyrazí nasledujúci deň ráno o 7.10 h a príchod do Humenného je naplánovaný približne na 14.45 h. Podujatie už piaty rok organizuje Design Veteran Car Club pod záštitou medzinárodnej organizácie FIVA.
Podľa riaditeľa Úseku obchodu ZSSK Reného Kubiša a hlavného organizátora pretekov Šimona Hůlku táto preprava demonštruje praktickosť, kapacitu a ekologickosť železničnej dopravy, pričom pre účastníkov predstavuje svetovú raritu a pohodlnú alternatívu k dlhej jazde za volantom.
