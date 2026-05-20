Danko chce výmenu Tarabu: Fico má riešiť ďalší koaličný problém, do hry vstupuje aj Huliak

Vo vládnej koalícii sa čoraz intenzívnejšie hovorí o možných personálnych zmenách. Predseda SNS Andrej Danko mal podľa informácií z prostredia koalície požiadať premiéra Roberta Fica, aby pri najbližšej rekonštrukcii vlády vymenil ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.
Informáciu priniesol denník SME, podľa ktorého mala požiadavka zaznieť aj priamo na koaličnej rade. Nešlo však o návrh na okamžité odvolanie ministra, ale o úvahu nad budúcim usporiadaním vlády. O možných presunoch informoval aj Denník N.
V zákulisí sa hovorí o veľkej rošáde
Diskusia podľa koaličných zdrojov nesmeruje iba k výmene jedného ministra. V hre má byť viacero presunov, ktoré by sa dotkli parlamentu aj vlády. Jedným zo scenárov je návrat Tomáša Tarabu do Národnej rady SR, kde by mohol obsadiť post podpredsedu parlamentu.
Rezort životného prostredia by v takom prípade mohol prevziať minister športu a cestovného ruchu Rudolf Huliak. Práve envirorezort pritom patril medzi jeho ambície už po parlamentných voľbách v roku 2023. V koalícii sa zároveň špekuluje aj o tom, že ministerstvo športu by napokon mohlo opäť pripadnúť SNS a viesť by ho mohol samotný Andrej Danko.
Konflikt okolo TANAP-u napätie ešte zvýšil
Vzťahy medzi SNS a Tomášom Tarabom sa v posledných týždňoch zhoršili najmä pre spor o zonáciu Tatranského národného parku. SNS sa od návrhu ministerstva verejne dištancovala a vyzvala premiéra, aby materiál nezaradil na rokovanie vlády. Taraba kritiku odmieta a tvrdí, že za svojím návrhom stojí. Naznačil tiež, že cíti podporu predsedu vlády
„Ja cítim všeobecne podporu od pána premiéra. Keby som nemal jeho podporu, tak by ma neposlal ho zastupovať do Azerbajdžanu,“ vyhlásil minister životného prostredia. Napätie vo vnútri SNS prekvapilo aj ďalších koaličných partnerov. Minister obrany Robert Kaliňák priznal, že postoju národniarov nerozumie a konflikt označil za vnútornú záležitosť strany.
