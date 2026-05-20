Eva Máziková prezradila recept na energiu a elán do života: Je to oveľa jednoduchšie, než sa môže zdať

Foto: Instagram.com/evamazikovaofficial

Jana Petrejová
Miluje cestovanie a jej postoj k životu je obdivuhodný.

Eva Máziková patrí medzi tie osobnosti slovenskej hudobnej scény, ktoré si diváci spájajú nielen s výrazným hlasom a energiou na pódiu, ale aj s optimizmom a chuťou užívať si život naplno. Spevácka diva, ktorá dlhé roky pôsobí doma aj v zahraničí, si vybudovala meno vďaka svojej nezameniteľnej šou, temperamentnému prejavu a schopnosti strhnúť publikum od prvej minúty. 

Napriek dlhoročnej kariére však nikdy nestratila radosť z objavovania nových miest a zážitkov, ktoré dnes tvoria dôležitú súčasť jej života. Ako spevácka diva Eva Máziková naznačila v Teleráne, cestovanie sa pre ňu stalo akousi druhou vášňou popri hudbe.

Výletné plavby si užíva naplno

Rada spoznáva rôzne kultúry, navštevuje obľúbené destinácie a užíva si atmosféru výletných plavieb, ktoré jej prinášajú oddych aj inšpiráciu. Nedávno sa vrátila z jednej plavby po Stredomorí, ktorú absolvovala so svojím manželom. Hoci si cestovanie vychutnáva plnými dúškami, ako priznala, ani zďaleka to nie je relax, ako si každý myslí.

Plavbu loďou totiž sprevádza nabitý program. “Na lodi nie je relax, lebo ty o 7:00 vstávaš, potom ti kapitán niečo povie a ty máš program. Lebo ty si každý boží deň niekde inde a nechceš len sedieť, jesť a piť alebo plávať či golfovať, bicyklovať, tam môžeš robiť, čo chceš. Ja chcem všetko zažiť, lebo nikdy nevieš, či dnes nie je posledný deň,” prezradila Eva Máziková. Zdá sa, že takémuto spoznávaniu nových miest úplne podľahla. “Chodievame 4-5-krát do roka a milujeme to,” uviedla o plavbách loďou.

Speváčka navštívila rôzne miesta, vrátane Ríma, Barcelony a Malty. Taktiež zavítala do francúzskeho Cannes, kde sa konal filmový festival. Ako však poznamenala speváčka, z jednej veci bola sklamaná. “Ja som tam bola v nedeľu, keď to začalo, no nebolo to koordinované. Ale dostala som prsteň od manžela ako odškodné. Teda ešte som ho nedostala, až keď sa vrátim. Ak sa náhodou vrátim,” zasmiala sa Eva Máziková, ktorá nedávno prekvapila fanúšikov záberom zo svojej minulosti.

Kľúčom je radosť z maličkostí

Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
