Evu Holubovú si pomýlili s Fridou Kahlo: Herečka priznala, čo ju dnes dojíma k slzám

Obľúbená česká herečka sa po náročných zdravotných aj psychických skúškach učí žiť pokojnejšie, vďačnejšie a s väčšou ľahkosťou.
Obľúbená herečka Eva Holubová sa na Instagrame podelila o mimoriadne osobné vyznanie, v ktorom sa obzrela za obdobím veľkých zmien, zdravotných skúšok aj hľadania vnútorného pokoja. Priznala, že dnes si oveľa viac váži obyčajné chvíle, blízkosť milovaných ľudí a malé momenty, ktoré človeku pripomenú, že život vie byť krásny aj po náročných časoch.
Fanúšikom otvorene naznačila, že sa snaží viac starať o svoju psychiku, dopriať si pokoj a pozerať sa na veci s väčším nadhľadom. Namiesto naháňania sa za okamžitými odpoveďami si dnes dovolí spomaliť, vnímať prítomnosť a tešiť sa z toho, čo má skutočnú hodnotu.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Učí sa žiť pokojnejšie
Holubová otvorene opísala, že si dnes dáva do poriadku nielen fyzickú stránku, ale aj vnútorný svet. Nejde podľa nej o rýchle riešenia, ale o každodennú prácu so sebou.
„Bolo to krásne, je to preč, ale spomienky zostali – a hlavne ten pocit šťastia, harmónie, blaženosti a bezpečia z ľudskej spolupatričnosti. Dávam si do poriadku svoju psychiku aj fyzickú stránku, denne sa venujem duševnej hygiene, učím sa meditovať, učím sa relaxovať, učím sa nadhľadu – ale tomu pozitívnemu, radostnému, nie tomu skeptickému, že sa to aj tak pokazí, tak ‚načo sa snažiť‘,“ priznala úprimne.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Herečka naznačila, že po ťažšom období sa snaží neupínať na strach ani na obavy z toho, čo sa môže pokaziť. Naopak, čoraz viac sa učí vnímať prítomnosť a hľadať v nej pokoj.
Nahlásiť chybu v článku