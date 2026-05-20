Ďalšia medzinárodná hanba: Slovensko má problém. Europarlament volá po posúdení možných porušení hodnôt EÚ

Roland Brožkovič
TASR
Európsky parlament vyzýva Európsku komisiu, aby posúdila možné vážne porušenie základných hodnôt EÚ zo strany slovenskej vlády. Vyplýva to z uznesenia, ktoré europoslanci prijali v stredu počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.

Vyjadrili tiež znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku, kde podľa nich systémové nedostatky ohrozujú ochranu finančných záujmov EÚ. Za uznesenie hlasovalo 347 poslancov, 165 bolo proti a 25 sa zdržalo hlasovania, informuje TASR.

Spomedzi slovenských europoslancov hlasovali všetci proti s výnimkou poslancov z Progresívneho Slovenska (frakcia Obnovme Európu), ktorí sa na hlasovaní nezúčastnili.

Prijatý text vyzýva Európsku komisiu, aby v plnej miere využila všetky dostupné nástroje na riešenie zmienených obáv s cieľom zabezpečiť dodržiavanie hodnôt zakotvených v zmluvách o EÚ. Najskôr má zvážiť preventívne opatrenia, avšak v prípade, že budú obavy pretrvávať a budú riadne podložené, má siahnuť aj po donucovaních krokoch vrátane žaloby, pozastavenia platieb či konania o vrátení finančných prostriedkov EÚ.

Viacero problémových krokov

Europoslanci vyjadrili poľutovanie nad nedávnou reformou slovenského trestného práva vrátane zníženia trestov za korupciu a skrátenia premlčacích lehôt, ako aj nad zrušením Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a Úradu špeciálnej prokuratúry (UŠP). Tieto kroky podľa nich viedli aj k výraznému poklesu počtu riešených prípadov korupcie a oslabili stíhanie trestných činov súvisiacich s eurofondmi.

Ilustračná foto : TASR – Jaroslav Novák

Obavy podľa rezolúcie vyvolávajú tiež zmeny v Ústave SR týkajúce sa nadradenosti slovenského práva nad európskymi predpismi. Európski zákonodarcovia vyzvali slovenské úrady, aby zaistili plný súlad ústavy s právom EÚ. Európska komisia by podľa uznesenia mala zintenzívniť cielené kontroly na Slovensku a tým „kompenzovať oslabenie vnútroštátnych kapacít“. Slovenská vláda by zase mala posilniť nezávislosť súdnictva.

Rezolúcia spomína aj podozrenia z nezrovnalostí a zneužívania peňazí pri realizácii projektov rozvoja vidieka a cestovného ruchu financovaných Európskou úniou na Slovensku, tzv. haciend, a opätovne vyjadruje obavy v súvislosti s fungovaním Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Osobitné znepokojenie europarlament vyjadruje v súvislosti s právami menším na Slovensku, pričom poukazuje na „retroaktívne konfiškácie majetku“ na základe kolektívnej viny a povojnových dekrétov. Znepokojenie vyslovil aj nad zhoršovaním slobody a plurality médií. Poslanci tiež vyzvali vládu, aby zlepšila ochranu práv LGBTQ+ osôb a Rómov.

Slovensko sa nepoučilo: Budú o nás hlasovať. Nevidíme dostatočnú nápravu, tvrdí Zdechovský

