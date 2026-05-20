Ďalšia medzinárodná hanba: Slovensko má problém. Europarlament volá po posúdení možných porušení hodnôt EÚ

Európsky parlament vyzýva Európsku komisiu, aby posúdila možné vážne porušenie základných hodnôt EÚ zo strany slovenskej vlády. Vyplýva to z uznesenia, ktoré europoslanci prijali v stredu počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.
Vyjadrili tiež znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku, kde podľa nich systémové nedostatky ohrozujú ochranu finančných záujmov EÚ. Za uznesenie hlasovalo 347 poslancov, 165 bolo proti a 25 sa zdržalo hlasovania, informuje TASR.
Spomedzi slovenských europoslancov hlasovali všetci proti s výnimkou poslancov z Progresívneho Slovenska (frakcia Obnovme Európu), ktorí sa na hlasovaní nezúčastnili.
Prijatý text vyzýva Európsku komisiu, aby v plnej miere využila všetky dostupné nástroje na riešenie zmienených obáv s cieľom zabezpečiť dodržiavanie hodnôt zakotvených v zmluvách o EÚ. Najskôr má zvážiť preventívne opatrenia, avšak v prípade, že budú obavy pretrvávať a budú riadne podložené, má siahnuť aj po donucovaních krokoch vrátane žaloby, pozastavenia platieb či konania o vrátení finančných prostriedkov EÚ.
Viacero problémových krokov
Europoslanci vyjadrili poľutovanie nad nedávnou reformou slovenského trestného práva vrátane zníženia trestov za korupciu a skrátenia premlčacích lehôt, ako aj nad zrušením Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a Úradu špeciálnej prokuratúry (UŠP). Tieto kroky podľa nich viedli aj k výraznému poklesu počtu riešených prípadov korupcie a oslabili stíhanie trestných činov súvisiacich s eurofondmi.
Obavy podľa rezolúcie vyvolávajú tiež zmeny v Ústave SR týkajúce sa nadradenosti slovenského práva nad európskymi predpismi. Európski zákonodarcovia vyzvali slovenské úrady, aby zaistili plný súlad ústavy s právom EÚ. Európska komisia by podľa uznesenia mala zintenzívniť cielené kontroly na Slovensku a tým „kompenzovať oslabenie vnútroštátnych kapacít“. Slovenská vláda by zase mala posilniť nezávislosť súdnictva.
Rezolúcia spomína aj podozrenia z nezrovnalostí a zneužívania peňazí pri realizácii projektov rozvoja vidieka a cestovného ruchu financovaných Európskou úniou na Slovensku, tzv. haciend, a opätovne vyjadruje obavy v súvislosti s fungovaním Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
Osobitné znepokojenie europarlament vyjadruje v súvislosti s právami menším na Slovensku, pričom poukazuje na „retroaktívne konfiškácie majetku“ na základe kolektívnej viny a povojnových dekrétov. Znepokojenie vyslovil aj nad zhoršovaním slobody a plurality médií. Poslanci tiež vyzvali vládu, aby zlepšila ochranu práv LGBTQ+ osôb a Rómov.
Nahlásiť chybu v článku