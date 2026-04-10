Pellegrini vyzýva politikov na spoločný záväzok: Výstavba nemocníc má pokračovať aj po voľbách 2027

Reprofoto: Facebook/Peter Pellegrini

Nina Malovcová
TASR
Pellegrini osloví koalíciu aj opozíciu, chce jednotu pri výstavbe nemocníc až do roku 2030.

Prezident SR Peter Pellegrini vyzve v najbližších dňoch koaličné aj opozičné strany, aby sa podpisom zaviazali k pokračovaniu výstavby strategických nemocníc aj po parlamentných voľbách v roku 2027 bez ohľadu na zloženie budúcej vlády. Uviedol to na sociálnej sieti.

„Dovolím si v najbližších dňoch osloviť predsedov všetkých politických strán, ako koaličných, tak aj opozičných, aby podpisom vyjadrili záväzok, že bez ohľadu na to, kto bude súčasťou budúcej vlády po parlamentných voľbách 2027, všetci budú považovať dostavbu strategických nemocníc za svoju prioritu,“ uviedol Pellegrini.

Strategické projekty presiahnu jedno volebné obdobie

Podľa jeho slov je kľúčové, aby strany aj napriek politickému súboju vedeli identifikovať priority, ako sú obrana, energetická bezpečnosť, ochrana národno-štátnych záujmov, ale aj modernizácia slovenského zdravotníctva. Pripomenul, že po celom Slovensku sa začali budovať nové nemocnice, pričom ich dostavba presiahne jedno volebné obdobie.

„Tieto projekty sa nepodarí dokončiť do roku 2027, kedy sú pred nami parlamentné voľby, ale tieto projekty bude potrebné pokračovať dostavovať aj v rokoch 2028, 2029, možno až 2030,“ poznamenal.

“Prázdne gestá prezidenta”

Hlava štátu verí, že pri takejto strategickej investícii nebude mať nikto problém takýto záväzok formálne vyjadriť aj podpisom. „Je to kľúčové, ak nechceme, aby sme boli svedkami ďalších skeletov, ako bol skelet Rázsochy, na ktorý sme sa 30 rokov pozerali,“ dodal.

Foto: TASR – Jakub Kotian

Prezident má najväčšiu zodpovednosť za stav slovenského zdravotníctva, vysvetliť by mal najprv „záchrankový“ tender. Uviedla to koaličná SNS v reakcii na výzvu prezidenta SR Petra Pellegriniho zaviazať sa k pokračovaniu výstavby strategických nemocníc aj po parlamentných voľbách v roku 2027. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

„SNS nebude reagovať na prázdne gestá prezidenta Slovenskej republiky. Peter Pellegrini má najväčšiu zodpovednosť za stav slovenského zdravotníctva. Mal by najprv občanom Slovenska vysvetliť záchrankový tender,“ uviedla strana.

Počasie urobí otočku: Bundy môžete pomaly odkladať, blíži sa oteplenie. Bude aj 20 stupňov

Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista

