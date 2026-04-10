Počasie urobí otočku: Bundy môžete pomaly odkladať, blíži sa oteplenie. Bude aj 20 stupňov

foto: TASR - Henrich Mišovič

Nina Malovcová
Piatok prinesie prudký obrat v počasí.

Slovensko čaká výrazne premenlivý piatok, ktorý začne slnečne, no zároveň mrazivo. Po pokojnom ráne však príde zlom a počasie sa začne rýchlo meniť.

Ako upozorňuje iMeteo spolu so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, nad našou oblasťou sa bude rozpadávať oklúzny front, ktorý prinesie viac oblačnosti a lokálne aj zrážky, pričom jeho vplyv bude počas dňa postupne slabnúť.

Ráno prekvapí mráz, cez deň príde zmena

Piatkové ráno bude síce jasné až polojasné, no teploty klesnú tak nízko, že sa na viacerých miestach objaví mráz. Ten môže poškodiť najmä rozkvitnuté stromy a citlivé rastliny. Pokojné počasie však dlho nevydrží. Už dopoludnia začne od západu pribúdať oblačnosť a do popoludnia sa môže obloha na mnohých miestach úplne zatiahnuť.

Ilustračná foto: Needpix

Studený front, ktorý postupuje z Nemecka cez Česko a Rakúsko, prináša do okolitých krajín búrky, dážď aj sneženie. Nad Slovenskom síce zoslabne, no úplne sa mu nevyhneme. Popoludní a večer sa najmä na Záhorí a v Bratislave očakáva slabý dážď alebo prehánky. Úhrny zrážok budú nízke, maximálne do 2 mm, no počasie bude pôsobiť výrazne sychravo.

Denné maximá sa budú pohybovať len medzi 7 °C až 12 °C. Vo vysokých horských polohách nad 1 500 m bude mrznúť, teploty sa tam dostanú približne na -2 °C. Vietor zostane väčšinou slabý, popoludní sa na juhozápade prechodne rozfúka juhozápadný vietor s rýchlosťou do 20 km/h.

Víkend prinesie slnko, no aj ďalšie mrazy

Sobota prinesie premenlivú oblačnosť a len ojedinele slabé zrážky, vo vyšších polohách aj snehové. Noc však bude opäť studená, teploty klesnú na 4 °C až -1 °C, v údoliach až na -6 °C. V nedeľu sa počasie stabilizuje a obloha sa vyjasní. Ranné teploty však budú opäť klesať pod nulu, miestami až k -7 °C. Počas dňa sa už oteplí na 12 °C až 17 °C.

Nový týždeň prinesie oteplenie

Začiatok budúceho týždňa prinesie postupné zlepšenie. Pondelok bude prevažne jasný až polojasný, len miestami sa objavia prehánky. Teploty vystúpia na 13 °C až 18 °C. Od utorka do štvrtka sa očakáva stabilnejšie počasie s teplotami do 20 °C. Oblačnosti bude menej a zrážky sa vyskytnú len ojedinele. Jar nám tak konečne začne ukazovať aj svoju lepšiu stránku.

Pozri aj:
Polárny vír sa rozpadá: Jar na Slovensku nebude taká, ako ste čakali. Na takéto počasie…

Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista

