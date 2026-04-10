Počasie urobí otočku: Bundy môžete pomaly odkladať, blíži sa oteplenie. Bude aj 20 stupňov

Slovensko čaká výrazne premenlivý piatok, ktorý začne slnečne, no zároveň mrazivo. Po pokojnom ráne však príde zlom a počasie sa začne rýchlo meniť.
Ako upozorňuje iMeteo spolu so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, nad našou oblasťou sa bude rozpadávať oklúzny front, ktorý prinesie viac oblačnosti a lokálne aj zrážky, pričom jeho vplyv bude počas dňa postupne slabnúť.
Ráno prekvapí mráz, cez deň príde zmena
Piatkové ráno bude síce jasné až polojasné, no teploty klesnú tak nízko, že sa na viacerých miestach objaví mráz. Ten môže poškodiť najmä rozkvitnuté stromy a citlivé rastliny. Pokojné počasie však dlho nevydrží. Už dopoludnia začne od západu pribúdať oblačnosť a do popoludnia sa môže obloha na mnohých miestach úplne zatiahnuť.
Studený front, ktorý postupuje z Nemecka cez Česko a Rakúsko, prináša do okolitých krajín búrky, dážď aj sneženie. Nad Slovenskom síce zoslabne, no úplne sa mu nevyhneme. Popoludní a večer sa najmä na Záhorí a v Bratislave očakáva slabý dážď alebo prehánky. Úhrny zrážok budú nízke, maximálne do 2 mm, no počasie bude pôsobiť výrazne sychravo.
Denné maximá sa budú pohybovať len medzi 7 °C až 12 °C. Vo vysokých horských polohách nad 1 500 m bude mrznúť, teploty sa tam dostanú približne na -2 °C. Vietor zostane väčšinou slabý, popoludní sa na juhozápade prechodne rozfúka juhozápadný vietor s rýchlosťou do 20 km/h.
Víkend prinesie slnko, no aj ďalšie mrazy
Sobota prinesie premenlivú oblačnosť a len ojedinele slabé zrážky, vo vyšších polohách aj snehové. Noc však bude opäť studená, teploty klesnú na 4 °C až -1 °C, v údoliach až na -6 °C. V nedeľu sa počasie stabilizuje a obloha sa vyjasní. Ranné teploty však budú opäť klesať pod nulu, miestami až k -7 °C. Počas dňa sa už oteplí na 12 °C až 17 °C.
Nový týždeň prinesie oteplenie
Začiatok budúceho týždňa prinesie postupné zlepšenie. Pondelok bude prevažne jasný až polojasný, len miestami sa objavia prehánky. Teploty vystúpia na 13 °C až 18 °C. Od utorka do štvrtka sa očakáva stabilnejšie počasie s teplotami do 20 °C. Oblačnosti bude menej a zrážky sa vyskytnú len ojedinele. Jar nám tak konečne začne ukazovať aj svoju lepšiu stránku.
