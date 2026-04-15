Pellegrini prelomil mlčanie: Odmieta, že by platil influencerom za podporu v predvolebnej kampani

Reprofoto: Facebook/Peter Pellegrini

Klaudia Oselská
TASR
Policajnému vyšetrovaniu sa nebráni.

Prezident SR Peter Pellegrini odmieta, že by platil influencerom za ich vyjadrenú podporu v predvolebnej kampani z roku 2024. O podporu ich ani nežiadal. Vo voľbách majú podľa neho rozhodovať ľudia na základe svojho názoru a nie vplyvu influencerov. Pellegrini to vyhlásil vo videu na sociálnej sieti.

Prezident sa policajnému vyšetrovaniu nebráni

„Verím, že policajné vyšetrovanie bude pokračovať, ja sa mu absolútne nebránim a bude dokázané a ukáže sa v priamom prenose, že niekto klame. Pretože ja som nikomu pred voľbami za ovplyvňovanie verejnej mienky cez influencerov neplatil a nikdy ani platiť nebudem,“ vyhlásil prezident.

Na podozrenia týkajúce sa financovania prezidentskej kampane, upozornil Denník N, ako sa dočítate v našom článku. Informoval, že jedného z influencerov si pre preverovanie podozrenia mala na výsluch predvolať polícia. Pred dvoma rokmi ho počas kampane mala kontaktovať iná influencerka, ktorá mu za podporu Pellegriniho na sociálnych sieťach ponúkla 30 000 eur.

Polícia pre TASR potvrdila, že prípadom financovania Pellegriniho kampane sa zaoberá protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru. V súčasnosti nie je podľa polície možné poskytnúť bližšie informácie, keďže by mohlo dôjsť k narušeniu alebo sťaženiu ďalšieho postupu vo veci, najmä pri zabezpečovaní a vyhodnocovaní dôkazov.

Plačková priznala, že ponúkla peniaze za podporu Pellegriniho: Mne je to to úplne u r**i

