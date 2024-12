Minister Šutaj Eštok mal stráviť víkend v Abú Zabí: Po okruhu F1 sa prechádzal so svetovými celebritami

Opozícia sa už niekoľkokrát v posledných týždňoch snažila odvolať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Ani v pondelok na úvod mimoriadnej schôdze sa im to nepodarilo. Dôvodom pre jeho odchod má byť neúnosná situácia v Policajnom zbore, policajná brutalita, šikana vyšetrovateľov ale aj neschopnosť vyriešiť bombové hrozby. Kým opozícia upozorňuje na problémy, šéf rezortu sa mal objaviť na pretekoch Formuly 1 v Abú Zabí.

Na jeho prítomnosť vo VIP prehliadke okruhu upozornila satirická stránka Zomri. Okrem screenshotu z videa zverejnili admini aj samotné video, ktoré zachytáva Šutaja Eštoka v dave.

„Krásne pondelkové ráno prajeme. Zdroj F1 live stream na Kayo Sports. Na zábere Martin Brundle, ktorý robí Grid Walk. Upozornil z hotelovej izby v Bangkoku Peter,“ napísali k postu.

Šutaj Eštok pritom včera napísal na sociálnu sieť status, ktorý venoval lekárom. Podľa neho minister zdravotníctva splnil požiadavky lekárskych odborov a nastal čas, aby sa ukončilo ich vydieranie.

„Minister zdravotníctva naplnil a ďalej napĺňa 90 % bodov z memoranda Lekárskeho odborového zväzu (LOZ). Šéf LOZ, pán Visolajský, však pri každom rokovaní prichádza s novými a novými požiadavkami a to navodzuje pocit, že mu aktuálne o žiadnu dohodu ani nejde,“ napísal minister, zrejme už v čase, kedy sa nachádzal v Abú Zabí.

„Tak toto je bomba! Jemu padá rezort, jeho kolegovi zo strany padá rezort, jeho stranícki poslanci štrajkujú, jeho šéf parlamentu neexistuje. A on sa odprace do Abú Zabí na víkendík. Šialené!!!!“ reagovala Jana Cigániková zo strany Sloboda a Solidarita (SaS).

Podobne reagovalo aj opozičné Progresívne Slovensko (PS). Kvalitný manažér by si podľa nich v čase najväčšej krízy niečo podobné nedovolil, pretože by si uvedomoval, aký signál by takýmto konaním vyslal podriadeným.

„Polícia je v hlbokej kríze, odchádza rekordný počet policajtov, trestné kódexy pomáhajú organizovanej kriminalite, minister nevie vysvetľovať podozrivé nákupy, len prská a útočí na všetky strany,“ píše PS.

Interez kontaktoval rezort vnútra, aby sa vyjadril k ministrovej ceste. Článok budeme aktualizovať o stanovisko.