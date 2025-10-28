Parlament schválil veľkú zmenu pre slovenské autá. Na toto sa dlho čakalo. Jednoduchšie to budú mať aj niektorí vodiči

Na autách sa od roku 2029 bude môcť využívať predné brzdové svetlo. Daný prvok sa do legislatívy zakotví ako dobrovoľné vybavenie motorových vozidiel kategórie M a N. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke z dielne skupiny poslancov Národnej rady (NR) SR za koaličný Hlas-SD, ktorú parlament v utorok schválil.
„Cieľom je legislatívne zakotviť možnosť použitia tohto prvku, ktorý podľa dostupných výskumov prispieva k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky tým, že poskytuje včasnú a jednoznačnú informáciu o spomaľovaní vozidla ostatným účastníkom cestnej premávky, najmä tým, ktorí sa nachádzajú pred vozidlom alebo sa k nemu blížia z protismeru,“ odôvodnili predkladatelia.
Súčasný zákon je nedostatočný
Svetlo by podľa ich návrhu malo byť zelené a vodiči by ho mali rozsvecovať a zhasínať súčasne s brzdovými svetlami vozidla. Hlas zároveň upozornil na to, že v súčasnej legislatíve chýbajú explicitné povolenie a technické špecifikácie pre predné brzdové svetlá. „Súčasný stav neumožňuje legálnu montáž a používanie tohto bezpečnostného prvku napriek jeho preukázanému potenciálu,“ skonštatoval. Novela má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2029.
Ďalšia veľká zmena sa týka vekovej hranice povinnej lekárskej prehliadky u vodičov, ktorá sa zvýši. Po novom ju každých päť rokov budú musieť absolvovať vodiči od 70 rokov, nie od 65 rokov, ako je to v súčasnosti. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú Národná rada (NR) SR v utorok schválila. Stojí za ňou koaličný poslanec Ľubomír Vážny (Smer-SD).
„Dostupné štatistiky Prezídia Policajného zboru za rok 2023 uvádzajú, že vodiči vo veku od 65 do 70 rokov spôsobili minimum nehôd. Vzhľadom na túto nízku mieru, zohľadnenie technologického pokroku v podobe bezpečnostných prvkov a systémov v autách a prirodzené zlepšenie ľudí v zmyslovom a kognitívnom vnímaní naša úprava zvyšuje hranicu veku obligatórnej lekárskej preventívnej prehliadky, konkrétne viesť motorové vozidlo, zo 65 na 70 rokov,“ argumentoval.
