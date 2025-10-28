Parlament schválil veľkú zmenu pre slovenské autá. Na toto sa dlho čakalo. Jednoduchšie to budú mať aj niektorí vodiči

Ilustračná foto: TASR - Jozef Iurník

Roland Brožkovič
TASR
Poslanci schválili predné brzdové svetlo a zvýšenie vekovej hranice povinnej lekárskej prehliadky u vodičov.

Na autách sa od roku 2029 bude môcť využívať predné brzdové svetlo. Daný prvok sa do legislatívy zakotví ako dobrovoľné vybavenie motorových vozidiel kategórie M a N. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke z dielne skupiny poslancov Národnej rady (NR) SR za koaličný Hlas-SD, ktorú parlament v utorok schválil.

„Cieľom je legislatívne zakotviť možnosť použitia tohto prvku, ktorý podľa dostupných výskumov prispieva k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky tým, že poskytuje včasnú a jednoznačnú informáciu o spomaľovaní vozidla ostatným účastníkom cestnej premávky, najmä tým, ktorí sa nachádzajú pred vozidlom alebo sa k nemu blížia z protismeru,“ odôvodnili predkladatelia.

Súčasný zákon je nedostatočný

Svetlo by podľa ich návrhu malo byť zelené a vodiči by ho mali rozsvecovať a zhasínať súčasne s brzdovými svetlami vozidla. Hlas zároveň upozornil na to, že v súčasnej legislatíve chýbajú explicitné povolenie a technické špecifikácie pre predné brzdové svetlá. „Súčasný stav neumožňuje legálnu montáž a používanie tohto bezpečnostného prvku napriek jeho preukázanému potenciálu,“ skonštatoval. Novela má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2029.

Ďalšia veľká zmena sa týka vekovej hranice povinnej lekárskej prehliadky u vodičov, ktorá sa zvýši. Po novom ju každých päť rokov budú musieť absolvovať vodiči od 70 rokov, nie od 65 rokov, ako je to v súčasnosti. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú Národná rada (NR) SR v utorok schválila. Stojí za ňou koaličný poslanec Ľubomír Vážny (Smer-SD).

„Dostupné štatistiky Prezídia Policajného zboru za rok 2023 uvádzajú, že vodiči vo veku od 65 do 70 rokov spôsobili minimum nehôd. Vzhľadom na túto nízku mieru, zohľadnenie technologického pokroku v podobe bezpečnostných prvkov a systémov v autách a prirodzené zlepšenie ľudí v zmyslovom a kognitívnom vnímaní naša úprava zvyšuje hranicu veku obligatórnej lekárskej preventívnej prehliadky, konkrétne viesť motorové vozidlo, zo 65 na 70 rokov,“ argumentoval.

