Parkovanie za 2 € a cestoviny za 11 €, ste tu za 7 hodín: Navštívili sme nádherné chorvátske mesto, ostali sme očarení

Nedávno sme sa vybrali na predĺžený septembrový víkend do Chorvátska, mimo hlavnej sezóny, aby sme si vychutnali pokojné Jadranské pobrežie bez návalu turistov. Ubytovali sme sa len pár kilometrov od prímorského mestečka Primošten, a keďže sobotný podvečer sľuboval krásne počasie, rozhodli sme sa, že ho navštívime. Na tento príjemný výlet budeme ešte dlho spomínať.
Primošten, ktorý sa od slovenských hraníc nachádza približne 7 hodín autom, nás očaril už pri príchode. Toto malé chorvátske mestečko sa rozprestiera na polostrove, pôvodne ostrove, a má nielen jedinečnú polohu, ale aj atmosféru. Je postavené do kruhu a práve vďaka tomu ho viete celé prejsť po pobreží, po nádhernej promenáde, ktorá vás prevedie okolo skalnatých útesov s výhľadmi na krištáľovočisté more.
Mesto má bohatú históriu, od pôvodného ostrovného osídlenia, cez obranné hradby, až po významné barokové stavby. Dnes je to však moderné a autentické mesto, ktoré si ale zachovalo svoj jedinečný charakter a pokoj. Celé mesto je obklopené vinicami, ktoré sa uchádzajú o zápis do UNESCO a v diaľke sa týči obrovská socha Panny Márie Loretánskej, ktorá akoby ho ochraňovala.
Parkovanie za dve eurá
Zaparkovali sme na parkovisku v blízkosti centra, kde jedna hodina státia vyšla na 2 eurá. Poprechádzali sme sa po krásnych úzkych uličkách a obdivovali historickú architektúru. Prešli sme až ku Kostolu sv. Juraja, ktorý sa týči na najvyššom bode polostrova a je odtiaľ prenádherný výhľad na more.
Cestou sme míňali malé kaviarne, galérie, obchodíky so suvenírmi a mnohé reštaurácie, ktoré okrem skvelého jedla ponúkali aj očarujúce výhľady na more a útesy. Čím bola reštaurácia bližšie k moru, tým boli ceny jedla vyššie. Uprostred mesta sme však natrafili na reštauráciu, kde napríklad cestoviny stáli 11 eur a šalát 10 eur.
Promenáda sa nám páčila najviac
Následne sme sa prešli po promenáde, ktorá je ako stvorená na prechádzku pri západe slnka, ktoré vytváralo nádherné oranžové odrazy na morskej hladine. Okrem toho sme tiež mohli obdivovať viaceré útesy.
Najviac nás však prekvapilo, že mesto vôbec nepôsobí typicky chorvátsky, mali sme pocit, akoby sme sa ocitli na ostrove.
Ak hľadáte prímorské mesto, ktoré ponúka nádhernú historickú architektúru, čisté more, útesy a neopakovateľné západy slnka, Primošten sa rozhodne oplatí zaradiť na váš cestovateľský zoznam. Nám stačil jediný večer, aby sa nám zapísal do pamäti ako jeden z najkrajších zážitkov tohto leta. Preto vám ho určite odporúčame navštíviť.
