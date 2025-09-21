Okúpete sa tu aj v septembri, stačí vám predĺžený víkend: Našli sme skrytú chorvátsku pláž s čistým morom a ležadlami zadarmo

Objavili sme skrytý dovolenkový klenot v obľúbenej chorvátskej destinácii. Pláže zívali prázdnotou a more nás lákalo svojou čistotou. Rozhodli sme sa vám prezradiť, kde ho nájdete.
Len pár kilometrov od obľúbeného chorvátskeho Šibeniku sme navštívili skrytý raj – dedinku Žaborič, kde čas plynie akosi pomalšie.
Do Chorvátska sme sa vybrali mimo hlavnej sezóny, užiť si predĺžený septembrový víkend. Rozhodli sme sa pre Žaborič, ktorý nemá ani len 500 obyvateľov a od slovenských hraníc sa nachádza približne 7 hodín autom. Ide tak o veľmi pokojné miesto. Navyše, má výbornú lokalitu, pretože sa nachádza uprostred nádherných miest Šibenik a Primošten, ktoré sme tiež navštívili a úplne nás očarili.
Počasie nám prialo, obloha bola bez jediného mraku, teplota dosahovala až 30 stupňov Celzia a more bolo príjemne teplé. Rovnako priaznivé predpovede počasia sú na tomto mieste hlásené až do konca septembra.
Prázdna pláž a krásne more
Počas našej dovolenky nás každý deň vítala takmer prázdna kamienková pláž s jemným pieskom pri vstupe do mora. Počas dopoludňajších hodín sme ju dokonca mali sami pre seba. Miestni nám prezradili, že ani počas hlavnej sezóny by sme tu veľa turistov nenašli.
More bolo čisté, priezračné ako sklo, aj vo väčšej hĺbke sme videli úplne na dno a mohli tak pozorovať ryby. Okrem toho ponúka dlhú plytčinu. Na pláži boli aj ležadlá, ktoré sme si mohli požičať celkom zadarmo. Zároveň sme tu každý večer mohli pozorovať tie najkrajšie západy slnka.
Môžete si tu požičať skúter, či dokonca loď
Pláž nájdete na začiatku obce Žaborič, stačí zísť prvou odbočkou doprava a pokračovať pár metrov rovno dolu kopcom až k moru.
Kúsok od tejto pláže nájdete ďalšiu pláž, kde sa nachádza niekoľko reštaurácií a barov s výhľadom na more, a tiež si tu môžete požičať loď, skúter, kajak či vodný bicykel. Prenájom skútra začína na 35 eurách, prenájom lode na 130 eurách a bicykel či kajak si požičiate len za 15 eur.
