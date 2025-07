Ozzy Osbourne vystúpil poslednýkrát: Skladbou Paranoid uzavrel životnú éru koncertov, štadión bol vypredaný za 16 minút

Spevák Ozzy Osbourne sa rozlúčil s fanúšikmi počas svojho posledného živého vystúpenia na štadióne Villa Park v Birminghame. TASR o tom píše podľa agentúr DPA a AFP.

Lístky na koncert Back to the Beginning boli vypredané za 16 minút a na štadión Villa Park neďaleko od miesta, kde jeho pôvodná skupina Black Sabbath vznikla v roku 1968, prišlo 40-tisíc fanúšikov. Je „tak dobré byť na tomto pódiu“ povedal Ozzy fanúšikom z veľkého čierneho trónu. Najprv odspieval niekoľko svojich sólových piesní a potom sa k nemu pridali kolegovia z Black Sabbath – Tony Iommi, Terence „Geezer“ Butler a Bill Ward.

Black Sabbath predali viac ako 75 miliónov albumov a sú všeobecne uznávaní ako priekopníci heavy metalu s piesňami ako War Pigs a Paranoid. Skladbou Paranoid vystúpenie aj ukončili. Ich „predskokanmi“ boli v sobotu kapely Anthrax, Metallica či Guns N’Roses, ďakovné správy prišli aj od ďalších celebrít vrátane Jacka Blacka, Rickyho Gervaisa a Dolly Parton.

Ozzy Osbourne performs „Crazy Train“ for the last time in front of the audience at Villa Park in Birmingham pic.twitter.com/NRWtNCIwYG

— 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) July 5, 2025