Osud ovládol pondelkový večer, no prišla studená sprcha: Diváci prirovnali novinku k zlej telenovele

Dana Kleinová
Seriál Osud síce porazil Pána Profesora, no diváci ho skritizovali v komentároch.

Ako sme vás informovali v článku, v pondelok prebehol konkurenčný boj o diváka medzi televíziou JOJ a televíziou Markíza. Zatiaľ čo jedna do boja nasadila seriálovú novinku, druhá po takmer troch rokoch vrátila obľúbený seriál s novou sériou. S napätím sa tak čakalo, komu dajú diváci prednosť a dnes už poznáme odpoveď.

Najsledovanejším programom pondelkového večera sa stala rodinná sága Osud, ktorej prvú časť si pozrelo celkovo v priemere 383-tisíc divákov v univerzálnej cieľovke, uvádza portál Mediaboom. Ide o čosi menšie číslo, ako na začiatku získal jeho predchodca Ranč, no stačilo to na to, aby TV JOJ porazila konkurenčnú Markízu. Pána Profesora si totiž pozrelo v priemere len 253-tisíc divákov v univerzálnej skupine.

Prvé reakcie na Osud

Rodinná sága Osud si prilákala nielen tisíce divákov, ktorí boli zvedaví na nový projekt z pera Danice Hričovej, ktorá má na konte seriály ako Ranč či Divoké kone, ale tiež stovky komentárov na sociálnych sieťach. Krátko po odvysielaní sa totiž diváci rozhodli s televíziou podeliť o svoje prvé dojmy z nového seriálu.

„Ja som si pozrela dnes už aj tretiu časť a seriál je skvelý,“ odkázala diváčka. „Už sa veľmi teším na nový diel,“ pridal sa ďalší nadšený divák. Bohužiaľ však v komentároch napriek víťazstvu seriálu oproti konkurencii prevládali najmä negatívne hodnotenia.

„Telenovela na slovenský spôsob. Sklamanie,“ zhodnotila diváčka. „Za mňa priveľa intríg, slovenská telenovela. Nezaujal…“ vyjadrila svoj názor druhá. „Tak ako som to zapla, po 20 min prepla… skvelí herci vo veľmi zlej telenovele… sklamanie,“ pridala sa tretia. „Slovenská telenovela na turecký spôsob,“ písala ďalšia.

„Nepozerateľné,“ skonštatoval iný divák v skratke. Viackrát sa pritom objavil aj názor, že sa divákom oveľa viac páčil dej seriálu Ranč. Naopak, niektorým sa nepáčilo, že obsadenie ostalo prakticky skoro rovnaké. „Veľmi zlé obsadenie. Divák má dojem, že pozerá RANČ a seriál sa točil pre konkrétnych hercov, aby mali dobrý príjem. Absolútne nezaujal, sklamanie,“ vysvetlila diváčka.

„Komu sa nepáči, tak stačí prepnúť a hotovo,“ zhodnotila jednoducho diváčka, ktorá mala dosť tejto kritiky. Či dôjde na jej slová a nasledujúca epizóda bude mať menej divákov, zistíme už čoskoro. Nová epizóda bude odvysielaná už dnes o 20:40 na JOJ-ke.

