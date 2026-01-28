Eufória aj sklamanie. Štart tretej série Sľubu rozdelil divákov na dva tábory, nahnevaní ľudia nešetria kritikou

Na televíznych obrazovkách sa objavila zatiaľ len jedna časť z novej série, no stačilo pár minút na to, aby vyvolala diskusiu medzi divákmi. Dlhoočakávaný seriál, ktorý mnohým prirástol k srdcu, tak odštartoval svoje vysielanie po prestávke, z čoho sa mnohí veľmi potešili. Vyvolal však nielen pozitívne reakcie.
Návrat obľúbených postáv i nových hrdinov, emotívne scény, ktoré sa striedajú s úsmevnými okamihmi, ale aj napínavé situácie. Keďže Sľub si mnohí obľúbili a stal sa seriálovým megahitom, je pochopiteľné, že fanúšikovia od neho veľa očakávajú. Minimálne to, na čo boli zvyknutí v predošlých dvoch sériách. Na druhej strane, už len pre samotný fakt, že dej je zasadený do prostredia 80. rokov, pričom seriál vykresľuje minulý čas a problémy, ktoré ľudia vtedy riešili, pôsobí na staršie ročníky nostalgicky a stal sa populárnym.
Pozitívne reakcie vystriedali výčitky
Napriek tomu, že ide o jedinečný projekt, ktorý v pondelok začal tretiu sériu, vyslúžil si nielen príjemné komentáre. Po tom, čo televízia Markíza zverejnila výzvu na sociálnej sieti, ako sa fanúšikom páčila 1. epizóda, zasypali ju reakcie divákov, ktorí začiatok Sľubu pochvaľujú a nechýbali slová ako „super“, „výborný“ a „dobrý“.
Niektorí ani len nezapochybovali, že by to bolo inak. „Čakala som, že štart bude super,“ napísala na Facebooku jedna fanúšička. „Super seriál, od zajtra budem pozerať,“ zareagovala ďalšia. Zjavne si niektorí vydýchli, že konečne nastal čas na pokračovanie príbehov obľúbených postáv. „Konečne som sa dočkala,“ okomentovala to ďalšia žena. Podobné komentáre sa príjemne čítajú, čo sa však nedá povedať o ďalších, v ktorých ľudia skritizovali začiatok tretej série.
Vznikli dve skupiny ľudí. V prvej sú tí, ktorí sa nesťažovali priamo na seriál, ale na reklamy, ktoré im kazili celkový zážitok. „Seriál super, až na tie reklamy pomedzi, samotný dej asi toľko čo reklama, prestaňte rušiť reklamou!“ nešetrila kritikou rozhorčená diváčka. „Otrasné reklamy,“ myslí si ďalšia. Fanúšikovia majú jasný názor na reklamy, ktoré by vo vysielaní nemali byť. Aspoň nie tak často a nie také dlhé. „Seriál áno, ale tie 10-minútové reklamné prestávky ho pre divákov znehodnocujú. Sú dlhšie ako noci do Vianoc,“ dodala iná komentujúca.
„Páčilo, až na tie reklamy, boli veľmi skoro po každých 10 minútach,“ napísala svoj názor diváčka a ihneď ju vystriedala iná fanúšička. „Dej 5 minút, reklama 15 minút a noví herci o ničom,“ zhodnotila ďalšia a naznačila ešte jednu vec, ktorá sa viacerým nepáčila. V druhej skupine ľudí sa ocitli tí, podľa ktorých neboli noví herci práve tou najšťastnejšou voľbou. „Vadia mi noví herci,“ napísal jasne a stručne jeden divák.
