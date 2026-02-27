Osud čelí vlne nespokojnosti: Diváci podrobili herečku ostrej kritike, prekáža im to isté, čo v Ranči

Po tom, ako seriál Ranč skončil po druhej sérii, diváci boli sklamaní. Na náhradu však nemuseli čakať dlho a z pera Danice Hričovej vznikol nový seriál. Ten si požičal viacero hercov z predošlého seriálu a tak sa diváci so svojimi favoritmi nemuseli rozlúčiť. Jedna herečka je však viac kritizovaná ako chválená.
TV JOJ presunula z Ranča do Osudu napríklad Dávida Uszáka, Noëla Czuczora či Viktóriu Petrášovú. To však nie je všetko osadenstvo, ktoré dostalo novú rolu v seriáli. Zatiaľ čo v predošlom seriáli bola hlavnou hviezdou Nela Pocisková, tentoraz je to ešte väčšie meno v šoubiznise a hlavnú postavu stvárňuje Jozef Vajda, ktorý ju hrá bravúrne, o tom niet pochýb.
Herečka, s ktorou diváci nie sú opäť spokojní
Medzi hercami, ktorí z Ranča prešli do Osudu, sa nachádza aj Kristína Madarová. Tá v Ranči hrala jednu z dvoch hlavných sestier spolu so spomínanou Nelou Pociskovou. Na rozdiel od nej však bola v oboch sériách a seriálová Jana tak s divákmi ostala až do konca. Nie všetci to však ocenili a ako sme v tom čase písali v článku, herečka im postupne začala liezť na nervy.
„Tá Jana je hrozne nervózna a bliká očami, to je hrozné. Najhoršia postava,“ stálo v tom čase v jednom z komentárov pod ukážkou k seriálu. „Neviem, či to hrá alebo má ten tik v skutočnosti, ale máte pravdu, najhoršia herečka. Ešte aj deti to hrajú lepšie,“ odpovedala naň ďalšia diváčka. „Veľmi zvláštna herečka, aj jej správanie, akási je rozhodená, neviem jej prísť na chuť, prepáčte,“ písala tretia.
Kritika tam pritom neskončila. „Ide mi na nervy,“ znel ďalší komentár a po ňom nasledoval podobný: „Juj, neviem či to len mne, ale ide mi na nervy. Hrá to tak nervovo, „zášklbovo“, uplakano, tak skrátka čudne.“ Niektorí komentujúci dokonca zašli tak ďaleko, že televízii odkázali: „Hrozná herečka. Nedá sa na ňu pozerať. Dajte ju preč a zvýši sa sledovanosť.“
Televízia však spravila presný opak a herečku Madarovú obsadila aj do Osudu, kde v súčasnosti hrá Katarínu, bývalú snúbenicu Kristiána, ktorá zo žiarlivosti ohrozila biznis so Švédmi.
Či išlo o správny krok, ostáva otázne. Pod príspevkami sa totiž začali zbierať podobné kritické komentáre ako v minulosti pri Ranči. K scéne, kde je ukázané, že Katarína chce o Kristiána stále bojovať, diváci opäť začali vysvetľovať, prečo sa im ako herečka nepáči a nejde o dej seriálu. Napríklad: „To kto zobral túto osobu za herečku. Niečo strašné sa na ňu pozerať.“ alebo „Táto herečka je hrozná. Nie je jej poriadne rozumieť. Je taká divná, nervózna, roztrasená.“
„Hrozná herečka… nedá sa na ňu ani pozerať, rovnako ako v predchádzajúcom seriáli… 1. časť a dosť. To tvorcom nevadí?“ pýtala sa iná diváčka. „Tie tiky – to neustále mrkanie pani Madarovej je nesmierne vyrušujúce,“ priblížila zas ďalšia, čo presne jej vadí. Piata zas nešetrila kritikou a rovno napísala: „Vôbec nevie hrať. Je slabá. Bola už aj v Ranči slabá a v tomto seriáli, ktorý sám o sebe je o ničom, sa na ňu nedá pozerať. Naozaj veľmi slabá je.“
