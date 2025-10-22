Ospravedlňovala Rusko vo vojne na Ukrajine, súd jej teraz potvrdil trest. Česká učiteľka dostala podmienku a zákaz činnosti

Sedemmesačný podmienečný trest a trojročný zákaz pedagogickej činnosti pre českú učiteľku Martinu Bednářovú platí. V stredu ho za ospravedlňovanie ruských vojnových zločinov na Ukrajine potvrdil odvolací Mestský súd v Prahe a rozsudok je tak právoplatný.
Uviedla to stanica ČT24, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Podľa predsedníčky súdneho senátu Hany Chaloupkovej nebol dôvod uložiť nižší trest, keďže Bednářová odmieta akúkoľvek sebareflexiu či pripustenie toho, že mohla pochybiť. Musí tiež absolvovať kurz na posilnenie mediálnej gramotnosti.
Obhajca tvrdí, že učiteľke išlo o kritické myslenie
Mestský súd v Prahe sa prípadom zaoberal už po tretíkrát. V minulosti ženu oslobodil so zdôvodnením, že jej konanie nie je možné postihnúť prostriedkami trestného práva. Verdikt však zrušil najvyšší súd.
Učiteľka češtiny na Základnej škole Na Dlouhém Lánu v Prahe podľa obžaloby žiakom v apríli 2022 tvrdila, že v Kyjeve sa nič nedeje, alebo že zo strany Rusov ide na Ukrajine o ospravedlniteľný spôsob riešenia situácie. Podľa jej advokáta Jindřicha Rajchla, ktorý je predsedom strany PRO a novozvoleným poslancom za SPD, Bednářová podnecovala u žiakov kritické myslenie a neospravedlňovala vojnové zločiny.
Podľa štátneho zástupcu však so žiakmi nechcela viesť demokratickú diskusiu, ale namiesto toho ich manipulovala a hovorila im „objektívne lživé informácie“. Zdôraznil, že za to je stíhaná a nie za svoj názor. Podľa stanice ČT24 sa Bednářová chce proti rozsudku ďalej brániť.
Nahlásiť chybu v článku