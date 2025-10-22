Ospravedlňovala Rusko vo vojne na Ukrajine, súd jej teraz potvrdil trest. Česká učiteľka dostala podmienku a zákaz činnosti

Učiteľka Martina Bednářová, Foto: Profimedia

Tomáš Mako
TASR
Vojna na Ukrajine
Za ospravedlňovanie ruských vojnových zločinov súd učiteľke potvrdil trest.

Sedemmesačný podmienečný trest a trojročný zákaz pedagogickej činnosti pre českú učiteľku Martinu Bednářovú platí. V stredu ho za ospravedlňovanie ruských vojnových zločinov na Ukrajine potvrdil odvolací Mestský súd v Prahe a rozsudok je tak právoplatný.

Uviedla to stanica ČT24, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Rusko skúša limity NATO: Washington bude chrániť každý centimeter Aliancie, tvrdí vrchný veliteľ spojeneckých síl v Európe
2.
Rusi zasiahli škôlku v Charkove: Deti sa podarilo evakuovať, už sú v krytoch. Záchranári ich vynášali na rukách
3.
Máme obrovský politický aj ekonomický problém: EÚ je podľa Fica v prdeli, takto sa plánuje postaviť k ruským sankciám
Zobraziť všetky články (1363)

Podľa predsedníčky súdneho senátu Hany Chaloupkovej nebol dôvod uložiť nižší trest, keďže Bednářová odmieta akúkoľvek sebareflexiu či pripustenie toho, že mohla pochybiť. Musí tiež absolvovať kurz na posilnenie mediálnej gramotnosti.

Obhajca tvrdí, že učiteľke išlo o kritické myslenie

Mestský súd v Prahe sa prípadom zaoberal už po tretíkrát. V minulosti ženu oslobodil so zdôvodnením, že jej konanie nie je možné postihnúť prostriedkami trestného práva. Verdikt však zrušil najvyšší súd.

Učiteľka češtiny na Základnej škole Na Dlouhém Lánu v Prahe podľa obžaloby žiakom v apríli 2022 tvrdila, že v Kyjeve sa nič nedeje, alebo že zo strany Rusov ide na Ukrajine o ospravedlniteľný spôsob riešenia situácie. Podľa jej advokáta Jindřicha Rajchla, ktorý je predsedom strany PRO a novozvoleným poslancom za SPD, Bednářová podnecovala u žiakov kritické myslenie a neospravedlňovala vojnové zločiny.

Podľa štátneho zástupcu však so žiakmi nechcela viesť demokratickú diskusiu, ale namiesto toho ich manipulovala a hovorila im „objektívne lživé informácie“. Zdôraznil, že za to je stíhaná a nie za svoj názor. Podľa stanice ČT24 sa Bednářová chce proti rozsudku ďalej brániť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Konsolidácia na najvyšších miestach: Ministerstvo vnútra chce kúpiť 50 luxusných áut za milióny eur, upozornila…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac