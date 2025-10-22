Konsolidácia na najvyšších miestach: Ministerstvo vnútra chce kúpiť 50 luxusných áut za milióny eur, upozornila opozícia

Ministerstvo vnútra chce nakúpiť 50 luxusných áut za vyše 5,1 milióna eur. Konkrétne má ísť o 30 SUV a 20 limuzín. Na tlačovej konferencii o tom informovala poslankyňa parlamentu Martina Bajo Holečková (SaS), ktorá tento nákup označila za predražený.
„Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) ide nakúpiť 30 luxusných SUV pre potreby ministerstva vnútra za 2,7 milióna eur. Jedno auto vychádza na 90 000 eur. Podľa opisu predmetu zákazky to vyzerá, že sa bude nakupovať 30 luxusných BMW radu X5 v plnej výbave,“ tvrdí Bajo Holečková. Pýta sa, či štát potrebuje tieto autá v tomto čase. Poslankyňa nákup kritizuje hlavne preto, lebo sa deje v čase konsolidácie a vtedy, keď vláda odkazuje ľuďom, aby šetrili.
20 limuzín bude stáť rozpočet dva milióny eur
Poslanec za SaS Juraj Krúpa priblížil, že v prípade limuzín má ísť o 20 kusov v hodnote približne dvoch miliónov eur. Desať áut má byť naftových a desať benzínových. Limuzíny majú byť podľa Krúpu určené pre „papalášov“. „Má to byť smerované pre úrad pre ochranu ústavných činiteľov. Ale tí chalani s tými odznakmi sa na tom voziť nebudú, asi sa na tom bude voziť niekto iný,“ skonštatoval. Poslanec zároveň tvrdí, že nákupy na rezorte by mal vysvetľovať Šutaj Eštok na parlamentnom výbore.
Bajo Holečková zároveň poukázala na to, že SaS predložila do parlamentu návrh zákona, ktorý by zaviedol limit na nákup vozidiel pre prezidenta, premiéra, ministerstvá a štátne úrady. „Ak by náš návrh prešiel, tak by tých 50 luxusných áut nekupovali za 5,1 milióna, ale za 2,4 milióna eur,“ podotkla.
