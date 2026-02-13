Ošiaľ okolo Let’s Dance: Markíza ohúrila kampaňou v aréne, pozorným divákom neunikol detail

Po tom, ako televízia predstavila moderátorov, porotcov aj všetkých hviezdnych súťažiacich, ostala už len otázka, kto bude tancovať po ich boku. Mnoho tanečníkov sa už totiž počas rokov stalo neodmysliteľnou súčasťou šou a navyše ľudí zaujíma, či sa v šou objavia práve tí, ktorí vyhrali po boku niektorej známej osobnosti, keďže ide o súťaž najlepších z najlepších. Zistiť im to môže pomôcť nová ukážka.
Hoci jedenásta séria Let’s Dance oficiálne začne až 8. marca, televízia Markíza včera zverejnila ukážku k šou, a diváci sú vo vytržení. Niečo také tu ešte nebolo, keďže veľkolepá imidžová kampaň preniesla divákov do antického kolosea – symbolického priestoru, kde sa rodia legendy a kde o víťazoch rozhoduje talent, odhodlanie a priazeň publika.
Kampaň, z ktorej sú fanúšikovia vo vytržení
Televízny spot pracuje so silnou vizuálnou metaforou: tanečný parket sa mení na arénu, a súťažiaci vstupujú do deja ako bojovníci – skúsení, rešpektovaní a pripravení znovu obstáť pred očami publika. Porota sa ocitá v úlohe rímskej elity a rozhodcov, ktorí majú moc pozdvihnúť aj zosadiť. Moderátori sa stávajú sprievodcami týmto veľkolepým súbojom, ktorý však – tak ako vždy v Let’s Dance – nestojí na sile, ale na emócii, elegancii a tanečnom výkone.
Koncept antickej arény nebol zvolený náhodne. Nadchádzajúci ročník Let’s Dance: Najlepší z najlepších je špeciálny návrat najvýraznejších osobností uplynulých sérií – tých, ktorí zaujali výkonom, charizmou aj tanečným príbehom a zapísali sa do pamäti divákov. Teraz sa pred nich opäť postavia, aby potvrdili svoje miesto medzi legendami šou.
Kampaň vznikla v interných kapacitách kreatívneho oddelenia Centra marketingu skupiny Markíza pod vedením Júliusa Cerinu. Na jej realizácii sa podieľali choreograf Miňo Kereš a režisér Daniel Laurinc.
To, že sa niečo takéto veľkolepé oplatilo, televízia zistila prakticky okamžite po zverejnení reklamného spotu. Sociálne siete totiž zaplavili slová chvály. Napríklad na Instagrame ľudia písali: „Konečne dobrá upútavka, reklama na ktorú sa dá pozerať do konca aj som si to pustil ešte raz!! Skvelé!! Good job everyone!! (pozn. red. „Dobrá práca všetci!“)“ alebo „Tak toto je kinematografický top. Klobúk dole pred všetkými profesionálmi, ktorí na tejto reklame pracovali, svetová top kvalita.“ alebo „Akože toto je najlepšia upútavka za celých 30 rokov.“
Samozrejme, nechýbali ani diváci, ktorí upútavku sledovali detailnejšie a všimli si, že tancujúci gladiátori v aréne nie sú len známe osobnosti, ale aj taneční partneri, pričom zisťovali, či medzi nimi nechýbajú ich favoriti. „Vidím tam Matyáša. Moje srdce je na mieste,“ zhodnotila diváčka.
Ohúrené pritom boli aj známe tváre. Napríklad Zlatica Puškárová odkázala: „WOW, nič lepšie som nevidela.“ K tomuto názoru sa pridal aj Miro Jaroš s „Úplná topka! Wau!“ A v komentároch sa tiež našla Ivana Gáborík, ktorá tiež kedysi v tejto šou tancovala. Napísala: „Megaaa!!!!“
Nová sezóna s názvom Let’s Dance: Najlepší z najlepších odštartuje v nedeľu 8. marca o 20:30 hod., diváci sa môžu tešiť celkovo na desať priamych prenosov. Pôsobivú kulisu vytvorí publikum, ktoré bude oproti minulým sériám výrazne rozšírené a do ktorého si fanúšikovia mohli po prvý raz v modernej ére šou zakúpiť vstupenky.
