Odtieň, ktorý očarí. Erika Barkolová ukázala nové zimné nechty, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre vás

Foto: Instagram (barkolova_erika)

Frederika Lyžičiar
Predstavila novú zimnú manikúru, ktorá je naozaj krásna.

Trendy v manikúre sa menia rovnako rýchlo ako ročné obdobia a osobnosti zo šoubiznisu často udávajú tón tomu, čo bude „in“.

Moderátorka Erika Barkolová najnovšie ukázala, že aj drobná zmena farby či štýlu môže priniesť úplne nový zimný nádych. Okrem toho, že je známa tým, že rapídne schudla, ukazuje, že má aj vkus a sleduje trendy. Erika zverejnila video na svojom instagrame, v ktorom ukazuje svoju aktuálnu manikúru zladenú so zimným obdobím. Tentoraz zvolila odvážnejší, tmavší odtieň, ktorý jej manikúre dodal úplne nový, zimne pôsobiaci vzhľad. Zároveň ide o štýl, ktorým sa môžu inšpirovať aj ženy hľadajúce elegantnú zimnú zmenu.

Zimná premena na nechtoch

Moderátorka priznala, že namiesto obvyklej jemnej francúzskej manikúry zvolila tmavší hnedý tón. Podľa jej slov jej práve takýto odtieň dodal pocit zimnej elegancie a sviežej zmeny, ktorá presne zapadla do obdobia. „Jemnú francúzsku som vymenila za zimnú hnedú. Môže byť?“ napísala v popise pri zverejnení videa.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Erika Barkolova (@barkolova_erika)


Takýto teplý, sýty odtieň je ideálny najmä k zimným outfitom, lebo krásne vynikne napríklad v kombinácii so smotanovým svetrom či jemnými pleteninami, ktoré zvýraznia kontrast aj celkovú sofistikovanosť manikúry.

Reakcie fanúšikov

Pod príspevkom sa objavili rôzne emotikony, ktorými fanúšikovia reagovali na jej nové nechty. Ich odozva naznačovala, že si vybrala presne ten odtieň, ktorý k nej aj k zimnej atmosfére dokonale sedí.

