Nechty, ktoré rozžiaria každý jesenný outfit: 5 odtieňov vládnucich októbru

Jeseň je časom, keď sa farby okolo nás menia na teplé, sýte a výrazné. Prečo sa nimi neinšpirovať aj pri manikúre? Október prináša paletu odtieňov, ktoré dokonale vystihujú atmosféru tohto obdobia.
Ako uviedol magazín InStyle, s príchodom jesene sa mení nielen náš šatník, ale aj odtiene, po ktorých siahame pri lakovaní nechtov. V popredí sú hlboké tóny pripomínajúce farby jesenného lístia, teplé kovové akcenty, ale aj jemné, mliečne odlesky.
Zlatistá meď
Kovové odtiene k jeseni jednoducho patria. Zlatistá meď zachytáva svetlo a pôsobí elegantne, no zároveň prirodzene a zaujímavo. Je ideálnou voľbou pre tých, ktorí chcú nechtom dodať jemný nádych luxusu bez zbytočnej výraznosti.
Meď sa výborne kombinuje s hnedými, béžovými či smaragdovými tónmi a skvelo dopĺňa jesenné outfity. Na nechtoch vyzerá upravene, hrejivo a dodáva celkovému vzhľadu pocit prepracovanosti.
