Schudla 39 kilogramov a pečiva sa nevzdala. Za chudnutím Eriky Barkolovej je niečo iné, posiela dôležitý odkaz

Chudnutie môže byť náročné, preto nie div, že sa ľudia radi inšpirujú inými a sledujú ich cestu za vysnívanou postavou. Môžu sa tak totiž učiť na chybách druhých a odpozerať od nich, čo funguje a čo zas nie. Takouto inšpiráciou je napríklad moderátorka televízie JOJ.
O rapídnom schudnutí televíznej moderátorky sme vás prvýkrát informovali v októbri minulého roka. V tom čase bola Erika Barkolová ľahšia o približne 20 kíl a ako sa ukázalo, vtedy ešte nebola na svojej vysnívanej váhe a bojovala ďalej. Pred pár dňami predviedla pochudnutú postavu na festivale a na ňom sa ukázala už o 39 kilogramov ľahšia. Za necelý rok sa jej tak podarilo zhodiť ďalších takmer 20 kíl.
Čo stojí za jej úspechom?
Prečo sa rozhodla chudnúť, prezradila moderátorka ešte minulý rok. Nebrala si pritom servítku pred ústa a priznala, že sa už necítila dobre vo vlastnom tele a navyše jej to začalo komplikovať pracovné nasadenie.
„Pretože som už bola veľká ako slon a kostymérky ma už nemali do čoho obliekať. Musela som si dať sťahovacie nohavice aj korzet, a aj tak som na obraze nevyzerala dobre, lebo kamera pridáva niekoľko kilogramov,” povedala moderátorka pre Nový Čas o prvom impulze, že sa chce zbaviť prebytočných kíl. „Najväčší problém však bol, že ja som sa v takom tele necítila dobre, takže to bol dôvod, prečo som s chudnutím začala.”
Vtedy prezradila aj svoj recept na chudnutie. Priznala, že jedáva oveľa menej, dopraje si veľa zeleniny, a taktiež má prerušovaný pôst. S prvým jedlom začína o 11. hodine a posledné si dá o siedmej večer. „Zredukovala som alkohol, ale pohár vína s minerálkou si v pohode dám. Začala som cvičiť kardio, aj keď mám problém s krčnou chrbticou, skúšam rýchlu chôdzu alebo babičkovský beh, keďže som už babička, tiež mám rada bicykel,” uviedla Erika, čo ju doviedlo k novému ja. Vďačí za to hlavne jednej veci: „Mne najviac pomohlo, že po siedmej večer nič nezjem.”
A zdá sa, že aj teraz, o rok neskôr, s týmto režimom naďalej pokračuje. Ako totiž priznala vo videu portálu PLUS 7 dní, v čase, keď ho točili, sa na festivale podávala večera. Tú si však moderátorka odoprela, keďže bolo už osem hodín a ona v tomto čase už nejedáva. Čas jej prerušovaného pôstu sa však od minulého roka zmenil. Prezradila: „Po tej piatej sa snažím naozaj nič nejesť a začnem vlastne jesť až na druhý deň po desiatej.“
Pokračovala: „Je to veľké sebazaprenie. Je, je, musím sa priznať, že je. Ale iná cesta nevedie. Nejesť.“ Rýchlo sa však opravila: „A teda jem, samozrejme, že jem. Jem aj chlebík.“ Potom spomenula aj rezeň, ktorý si dala, pričom práve ten bol vždy jedlom, ktorého sa odmietala pri chudnutí vzdať. Ako v minulosti priznala pre Nový čas: „Rezeň! Ale ten si dám v pohode v rozmedzí tých hodín, keď jedávam, ale dám si ho so šalátom a nie každý deň.“
Erika na festivale tiež priznala, že sa teraz cíti oveľa lepšie a na dohadoch, že schudla pomocou injekcií sa baví, keďže všade, kam ide, ľudia vidia, že jedáva len počas určitých vyhradených hodín, a tak to nie je o žiadnych skratkách, ale o sebazaprení.
