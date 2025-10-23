Odtajnila zákulisie natáčania seriálového hitu. Herečka zo Sľubu vyšla s pravdou von, čo je slabou stránkou Natálie

Ako vníma svoju postavu?

Veľa divákov nevie, že známa herečka dostala ponuku zahrať si v seriáli z osemdesiatych rokov už v jeho prvej sérii. Avšak odmietla a dala prednosť rodinnému životu a iným pracovným povinnostiam. Oplatilo sa však počkať. V druhej sérii sa ukázala ako tajomná Natália Chalupková, ktorá svojím nečakaným príchodom prekvapila viacerých hrdinov.

Pre Gabiku Marcinkovú bola ponuka veľmi zaujímavá. Dôvod, prečo na ňu prikývla, bol ten, že postava nemala byť príliš sympatická a hlavne, považovala to za výzvu. Nakrúcanie denného seriálu Sľub sa podľa Šarmu točí veľmi rýchlo a herci nemajú veľa možností opakovať obrazy. To automaticky znamená dôkladnejšiu a precíznejšiu prípravu.

Pred kamerami ide naplno

Skĺbiť starostlivosť o deti a prácu je niekedy náročné. Zdá sa však, že to má herečka dobre zmanažované a premyslené. Napríklad texty na nasledujúci deň sa zvykne učiť v prestávkach počas nakrúcania.

„Prestávky sú väčšinou krátke, pretože nakrúcanie je naplánované tak, aby som to stihla časovo od odvezenia detí do školy a škôlky až po ich prevzatie. Už od rána sme išli desať obrazov po sebe, čaká ma ešte ďalší. Keď vzniknú nejaké pauzy, využijem ich na jedlo alebo čítanie knihy. Alebo na učenie sa textov na nasledujúci deň,“ potvrdila Gabika pre spomínaný portál a odtajnila niečo z nakrúcania seriálového hitu.

Napriek tomu, že má doma deti, s ktorými súvisí mnoho povinností, od akcie po stopku sa vie maximálne sústrediť na stvárnenie postavy. Ako prezradila, medzitým jej ide hlavou všetko ostatné – deti, organizácia, škola, krúžky, darčeky, plány. Herečka ďalej uviedla, aká je v skutočnosti postava, ktorú stvárňuje, a že jej správanie je vlastne rovnaké ako správanie iných ľudí v našej spoločnosti.

„Mám pocit, že ona občas nevníma pocity a motivácie druhej strany, a tak prirodzene predpokladá, že tá druhá strana jej chce ublížiť. To sa deje pomerne často aj v našej spoločnosti, že sa ľudia z pocitu ublíženia alebo zo strachu, že niekto im môže želať niečo zlé, preventívne správajú často k ľuďom arogantne a neslušne. Mám pocit, že je to trošku aj jej prípad. Neviem si predstaviť, že by som dokázala… Ale nebudem prezrádzať vlastne dej,“ uviedla.

Čo nemá spoločné s postavou?

