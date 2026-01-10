Odkladajte si 2-eurové mince a mesačne miňte len 300 eur. Vieme, ako jednoducho začať so šetrením

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Nový rok, nové ja.

Ak sa uplynulé dni riadite týmto mottom, možno ste si aj vy dali predsavzatie našetriť si nejaké tie peniaze. A nie ste v tom sami. Mnohí Slováci sa podelili o tipy, ako na to. 

Na online fóre sme objavili diskusiu, ktorej autorka sa opýtala ľudí, či si dávajú do nového roka šetriace výzvy. „Chcem začať od zajtra šetriť a byť prísna. Čo by ste poradili?“ opýtala sa v posledný deň minulého roka. A s užitočnými radami sa roztrhlo vrece. Vybrali sme pre vás päť jednoduchých krokov, s ktorými môžete začať ihneď.

20 % z výplaty hneď odložte bokom

V jednej z rád od Slovákov sa objavilo známe pravidlo 50/30/20, podľa ktorého by ste si mali z výplaty hneď, ako vám dorazí na účet, odložiť 20 % bokom. Napríklad ak zarábate 1200 eur, 240 eur si automaticky odložte. Žiaľ, doba je aká je a rozumieme, že nie každý je toho schopný. No mať rezervu je dôležité, pretože život dokáže priniesť aj nevyspytateľné situácie. „Prevodný príkaz hneď po výplate a nechytať sa ich,“ doplnil svoj tip niekto ďalší.

Foto: Pexels

Spíšte si svoje výdavky a okrešte nepotrebné

Ak sa vám zdá, že by ste niečo aj mohli ušetriť, no peniaze sa vám len tak rozkotúľajú, pomôcť vám môže spísať si úplne všetky výdavky, ktoré utratíte počas jedného mesiaca. Takto uvidíte, že míňate aj na veci, ktoré nepotrebujete. Potom nasleduje nastavenie vašej pevnej vôle, aby ste týmto lákadlám nepodľahli.

Stanovte si mesačný rozpočet na jedlo

Jedna Slovenka sa rozhodla vyskúšať vyžiť z rozpočtu 300 eur na jedlo na mesiac. „Idem variť jednoducho, ako sa varilo kedysi,“ priznala. Práve na stravu mnohí míňajú najviac. Žrútom peňazí je využívanie donáškových služieb aj pravidelné stravovanie sa vonku. Práve variť si doma a obmedziť nákupy – ísť do potravín len raz za týždeň, môže pomôcť vášmu rozpočtu. O viac užitočných tipov sa s nami podelila v rozhovore Slovenka Agát, ktorá šetrí na nákupe potravín.

Nekupujte (oblečenie) len tak

Do peňazí idú aj impulzívne nákupy „zbytočností“. Pre niekoho je to nepotrebné množstvo kozmetiky, pre iných hŕba oblečenia. „Ja si dávam výzvu nekupovať oblečenie len tak. Vidím niečo v zľave, páči sa mi to, a ani to nepotrebujem a kúpim. Budem kupovať, až keď sa mi niečo zoderie,“ podelila sa iná Slovenka. „Nakupujem kozmetiku, pritom doma mám 5 krémov a niektoré ešte nerozbalené, ale podľahnem ďalšiemu, a keď je ešte v akcii, tak koniec. Také toto idem riešiť aj ja, už žiadne nakupovanie pokiaľ neminiem, čo mám,“ doplnila ďalšia.

Šetrite si mince

Pridávame aj jeden náš tip, ktorý sme vyskúšali na vlastnej koži. Zvládli sme šetriacu výzvu, pri ktorej sme si odkladali mince v hodnote 50 centov, 1 a 2 eura, až po dobu jedného roka. Napokon sa nám podarilo našetriť niekoľko stoviek eur a ani nevieme ako. Takže sa môžete inšpirovať nami a začať aj v malom.

