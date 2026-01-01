Žena ukázala, ako si rýchlo našetrila 860 eur a poriadne vás to rozhorčí: Slovákom sa to nepodarí, no môžete urobiť toto

Foto: Screen TikTok (budgetwithmillyy) / ilustračná foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Čo tak si dať ako predsavzatie jednoduchú šetriacu výzvu?

Dobrých rád na to, ako šetriť peniaze, nie je nikdy dosť. Na internete sme narazili na tip, z ktorého mnohým Slovákom môžu zostať len oči pre plač. Žena sa podelila o to, ako si nasporila 1000 dolárov na darčeky, čo je v prepočte 860 eur, len za 25 dní. Ak by sme povedali, že takto sa to jednoducho podarí aj vám, klamali by sme. 

Tiktokerka, ktorá si hovorí @Budget with Milly sa v tomto predvianočnom období podelila o svoju šetriacu metódu. Vo svojom videu opísala, že si našetrila sumu, ktorá je mesačným platom mnohých Slovákov, a to za menej ako 30 dní. Už asi tušíte, v čom pre nás spočíva háčik.

@budgetwithmillyyChristmas is just around the corner 💕♬ original sound – Budget with Milly

Rozpísala sa, že ak chce ušetriť 1000 dolárov za 25 dní, každý deň si musí odložiť 40 dolárov, čo môžeme prerátať na asi necelých 35 eur. Na záver sa pochválila, že keď si dokázala nahromadiť takúto peknú sumu, v decembri, pri nákupe vianočných darčekov, nemusí stresovať.

Urobte si to po svojom

Na to, aby sme si za takýto čas dokázali našetriť vysokú sumu, musíme zarábať podstatne viac, než je slovenská priemerná mzda. Napriek tomu túto šetriacu metódu nemusíme zatracovať. Stačí si ju prispôsobiť podľa svojich možností.

Môžete si zvoliť ľubovoľnú sumu, ktorú si budete šetriť, a takisto si vybrať, ako často si ju budete odkladať. Stačí začať aj v malom, pretože dôležitá je najmä pravidelnosť. Napríklad – ak sa rozhodnete odložiť si každý týždeň 20 eur, za štyri týždne si našetríte 80 eur a za rok aj 960 eur, čo nie je vôbec zlé, práve naopak. Takže ak si chcete dať do budúceho roka predsavzatie, ktoré súvisí s financiami, môžete začať takto.

