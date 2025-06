366 dní som si šetrila 50-centové, 1- a 2-eurové mince v plastovej fľaši: Chcela som 1000 €, zrátala som ich a čakal ma šok

Dni plynú ako voda a prešiel rok, odkedy som sa pustila do virálneho šetriaceho experimentu. Celých 366 dní (keďže rok 2024 bol priestupným rokom) som si odkladala každú jednu mincu v hodnote 50 centov, 1 a 2 eurá, ktorá sa mi dostala do rúk, najprv do pohára od zaváranín, a keď sa naplnil, do väčšej plastovej nádoby. Alebo aspoň taký bol pôvodný plán a aj keď som zo začiatku striktne dodržiavala nastavené pravidlá, postupne moja morálka upadla. Objem nasporených peňazí vyzeral spočiatku dobre, no všetko sa zvrtlo. Aké chyby som urobila?

Svoje šetrenie som začala 2. februára 2024 a pôvodným cieľom bolo vytrvať 100 dní. Inšpirovala som sa virálnym trikom, ktorý ešte dávnejšie šíril profil @HH Tiling na TikToku a ktorého autor sa rozhodol odkladať si po celý rok mince a bankovky konkrétnych hodnôt. Prispôsobila som si ho k svojim možnostiam a stanovila si vlastné pravidlá — vždy, keď sa mi dostali mince v hodnotách 50 centov, 1 a 2 eurá pod ruky, už som nimi ďalej neplatila, ale každý deň ich poctivo odkladala do pohára a v žiadnom prípade naň nesiahla.

Za prvých 100 dní som si našetrila 225 eur ani neviem ako

Toto som, samozrejme, robila až po tom, ako som každý mesiac uhradila svoje potrebné výdavky, aby sa nestalo, že mi náhodou nezostane na niečo, čo potrebujem a budem tak musieť na našetrené peniaze siahnuť. Po uplynutí 100 dní som bola na seba pyšná, pretože takýmto spôsobom som si našetrila 225 eur. Nebola to horibilná suma, no na to, že som si nevšimla, že mi niečo v peňaženke chýba, som sa z tohto úspechu tešila. Inak by som túto sumu len tak vyhodila ktovie kam.

Rozhodla som sa preto pokračovať ďalej.

Druhá méta znamenala takmer 500 eur

Ďalším cieľom, ktorý som si stanovila, bolo naplniť 0,7 litrový pohár. To mi trvalo presne 230 dní. Musím však priznať, že som od stanovených pravidiel značne povolila.

Niekoľkokrát sa stalo, že som platila mincami, ktoré som si mala odložiť, a taktiež som viac využívala platbu kartou, aj keď pôvodne som si povedala, že čo sa bude dať, zaplatím striktne v hotovosti. Keď sa pohár od zaváraním naplnil, po spočítaní som mala 449 eur.

Táto suma, blížiaca sa k 500 eurám, ma vzhľadom na povolenie návykov príjemne prekvapila. No vedela som, že ak chcem splniť svoj plán — za jeden rok našetriť 1000 eur, budem sa musieť vrátiť k prísnemu dodržiavaniu pôvodne stanovených pravidiel. Mala som pred sebou ďalších 136 dní.

No tým, čo sa udialo, som zostala zaskočená aj ja sama.

Keď som po 366 dňoch spočítala mince, zostali mi oči pre plač. Kvôli jednej veci som ale bola rada

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného