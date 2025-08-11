Odišla legenda: Spolupracovala so Žbirkom aj s Gombitovou. Vo veku 81 zomrela autorka známych hitov

Ilustračná foto: Unsplash

Lucia Mužlová
TASR
Zomrela Vlasta Brezovská.

Vo veku 81 rokov zomrela v piatok (8. 8.) textárka a dramaturgička Vlasta Brezovská. TASR o jej úmrtí informoval redaktor Slovenského rozhlasu Martin Jurčo.

Brezovská sa narodila 8. novembra 1943 v českom mestečku Domažlice. Ako textárka spolupracovala s väčšinou slovenských interpretov svojho obdobia vrátane Mira Žbirku, Mariky Gombitovej, Janka Lehotského či súrodencov Hečkovcov. Množstvo piesní vytvorila aj so svojím manželom, hudobným skladateľom Alim Brezovským.

Bola tiež dlhoročnou pracovníčkou Slovenskej televízie. Pracovala na rôznych pozíciách, je úzko spätá najmä s literárno-dramatickou redakciou.

Autorsky a dramaturgicky stála za viacerými hudobno-divadelnými predstaveniami. Spolu s manželom sa venovala aj zdokumentovaniu a zviditeľneniu tvorby jej zosnulého syna Mareka Brezovského.

