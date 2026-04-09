Odišla ikona európskeho filmu: Mario Adorf, známy aj z Vinnetoua, zomrel vo veku 95 rokov

Vo veku 95 rokov zomrel jeden z najvýraznejších nemeckých filmových a divadelných hercov Mario Adorf. Herec zomrel po krátkej chorobe vo svojom byte v Paríži.
Informáciu priniesol denník Bild s odvolaním na jeho manažéra Michaela Starka a filmovú agentúru Reinholz. Mario Adorf patril medzi najvýznamnejšie osobnosti európskej kinematografie. Počas svojej kariéry stvárnil viac než 200 filmových postáv a výraznú stopu zanechal aj na divadelných scénach, pričom pôsobil nielen v Nemecku, ale aj v Taliansku.
Preslávil sa ako filmový zloduch aj dramatický herec
Pre slovenské publikum bol Mario Adorf známy najmä ako Santer vo filme Vinnetou z roku 1963. Postava vodcu banditov, ktorý zastrelil Nšo či, patrí medzi jeho najikonickejšie úlohy. Výraznú rolu stvárnil aj v oscarovom filme Plechový bubínek z roku 1979, kde si zahral Alfreda Matzeratha. Snímka získala Oscara za najlepší cudzojazyčný film a dodnes patrí medzi významné diela európskeho filmu.
Mario Adorf sa narodil v roku 1930 v Curychu ako syn talianskeho otca a nemeckej matky. Vyrastal len so svojou matkou. V 50. rokoch sa stal členom mníchovského divadla Münchner Kammerspiele, kde pôsobil do roku 1962. Na filmovom plátne zaujal už v roku 1957 v kriminálnom filme Noc, v ktorej prišiel diabol. Postupne sa vypracoval na jedného z najobsadzovanejších hercov v Európe.
Pred kamerou bol aktívny aj vo vysokom veku
Herec zostal aktívny takmer do konca života. Naposledy sa objavil pred kamerou v roku 2021 v boxerskej dráme Real Fight. Odchod Maria Adorfa znamená stratu výraznej osobnosti európskeho filmu, ktorú si diváci budú pripomínať najmä vďaka jeho kvalitným hereckým výkonom a nezabudnuteľným postavám.
