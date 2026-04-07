Svet nič podobné predtým nezažil: Čaká nás najhoršia kríza za posledných 50 rokov, už sa tomu nedá vyhnúť

Súčasná kríza v dodávkach ropy a plynu, ktorá je dôsledkom uzatvorenia Hormuzského prielivu, je podstatne horšia než doterajšie energetické krízy z rokov 1973, 1979 a 2022, uviedol v rozhovore pre francúzsky denník Le Figaro šéf Medzinárodnej organizácie pre energetiku (IEA) Fatih Birol.
Zopakoval tak varovania spred niekoľkých dní, keď upozornil, že výpadky v dodávkach z krajín Blízkeho východu začnú už tento mesiac zasahovať do európskej ekonomiky. Informovala o tom agentúra Reuters.
Bezprecedentné narušenie dodávok
„Svet doteraz nezaznamenal také rozsiahle narušenie dodávok energetických surovín,“ povedal Birol pre Le Figaro poukazujúc na uzatvorenie kritickej transportnej trasy pre dodávky energií, ktorou je Hormuzský prieliv. Ten Irán zablokoval potom, ako ho koncom februára USA a Izrael napadli.
Šéf IEA dodal, že následky pocítia krajiny v Európe, Japonsko a ďalšie ázijské krajiny či Austrália. Najväčšie riziko však hrozí rozvíjajúcim sa ekonomikám, ktoré budú trpieť v dôsledku vysokých cien ropy a plynu, následne cien potravín a celkového zrýchlenia inflácie.
Členské štáty IEA sa minulý mesiac dohodli na uvoľnení ropy zo strategických zásob. Časť zo stanoveného objemu už uvoľnili a tento proces pokračuje, dodal Birol.
