Svet nič podobné predtým nezažil: Čaká nás najhoršia kríza za posledných 50 rokov, už sa tomu nedá vyhnúť

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Dodávky ropy a plynu sú ohrozené.

Súčasná kríza v dodávkach ropy a plynu, ktorá je dôsledkom uzatvorenia Hormuzského prielivu, je podstatne horšia než doterajšie energetické krízy z rokov 1973, 1979 a 2022, uviedol v rozhovore pre francúzsky denník Le Figaro šéf Medzinárodnej organizácie pre energetiku (IEA) Fatih Birol.

Zopakoval tak varovania spred niekoľkých dní, keď upozornil, že výpadky v dodávkach z krajín Blízkeho východu začnú už tento mesiac zasahovať do európskej ekonomiky. Informovala o tom agentúra Reuters.

Bezprecedentné narušenie dodávok

„Svet doteraz nezaznamenal také rozsiahle narušenie dodávok energetických surovín,“ povedal Birol pre Le Figaro poukazujúc na uzatvorenie kritickej transportnej trasy pre dodávky energií, ktorou je Hormuzský prieliv. Ten Irán zablokoval potom, ako ho koncom februára USA a Izrael napadli.

Foto: Flickr (eutrophication&hypoxia)

Šéf IEA dodal, že následky pocítia krajiny v Európe, Japonsko a ďalšie ázijské krajiny či Austrália. Najväčšie riziko však hrozí rozvíjajúcim sa ekonomikám, ktoré budú trpieť v dôsledku vysokých cien ropy a plynu, následne cien potravín a celkového zrýchlenia inflácie.

Členské štáty IEA sa minulý mesiac dohodli na uvoľnení ropy zo strategických zásob. Časť zo stanoveného objemu už uvoľnili a tento proces pokračuje, dodal Birol.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac