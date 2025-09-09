Odíďte, inak vás možno zbombardujeme: Izrael prvýkrát nariadil evakuáciu celej Gazy, Netanjahu potvrdil blížiacu sa operáciu

Izraelská armáda v utorok nariadila okamžitú evakuáciu celého palestínskeho mesta Gaza. Urobila tak vôbec prvýkrát pred jeho plánovaným obsadením, keďže predchádzajúce evakuačné príkazy sa týkali len konkrétnych budov a ich okolia, informoval denník The Times of Israel, píše TASR.
„Všetkým obyvateľom mesta Gaza… (izraelské) obranné sily sú odhodlané poraziť (palestínske militantné hnutie) Hamas a budú konať s väčšou silou v oblasti mesta Gaza,“ uviedol na sieti X hovorca izraelskej armády pre arabské publikum Avichaj Adrai.
Armáda varuje pred nebezpečenstvom a vyzýva na presun
Palestínčania majú podľa pokynov smerovať cez pobrežnú cestu do humanitárnej zóny, ktorú Izrael vytýčil na juhu Pásma Gazy. Adrai ich varoval, že zostať v oblasti mesta je „mimoriadne nebezpečné“. Oznámenie podľa servera denníka TOI obsahuje aj telefónne číslo, na ktoré môžu Palestínčania „hlásiť cestné zátarasy Hamasu alebo pokusy jeho členov zabrániť evakuácii“.
Na evakuáciu mesta Gaza vyzval už v pondelok izraelský premiér Benjamin Netanjahu s tým, že armáda za dva dni „zvalila 50 teroristických veží, a to je len počiatočná fáza pozemných manévrov“. „Toto všetko je len predohra, len otvorenie hlavnej zintenzívnenej operácie – pozemnej operácie našich síl, ktoré sa teraz organizujú a zhromažďujú, aby vstúpili do mesta Gaza,“ doplnil predseda izraelskej vlády.
Izraelská vláda v auguste schválila plán na obsadenie mesta Gaza a pokračuje v príprave jeho realizácie napriek opakovaným výzvam západných krajín i humanitárnych organizácií, aby ofenzívu zastavila. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok obyvateľom mesta Gaza povedal, aby sa evakuovali, keďže izraelská armáda tam zintenzívnila letecké útoky pred plánovanou pozemnou operáciou. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Útoky si vyžiadali desiatky obetí
Úrad civilnej ochranu v Pásme Gazy oznámil, že v pondelok pri izraelských útokoch zahynulo najmenej 39 ľudí, 25 z nich v meste Gaza. Izraelské sily počas dňa zničili štvrtú výškovú budovu v meste Gaza za štyri dni. Armáda tvrdí, že ju militanti z hnutia Hamas využívali na získavanie spravodajských informácií a umiestnili v nej výbušniny. Obyvateľov budovy a okolia predtým upozornila, aby odišli.
„Za dva dni sme zvalili 50 teroristických veží, a to je len počiatočná fáza zintenzívnených pozemných manévrov v meste Gaza. Obyvateľom hovorím: varovali sme vás, odíďte teraz,“ uviedol Netanjahu vo videovyhlásení.
„Toto všetko je len predohra, len otvorenie hlavnej zintenzívnenej operácie – pozemnej operácie našich síl, ktoré sa teraz organizujú a zhromažďujú, aby vstúpili do mesta Gaza,“ doplnil predseda izraelskej vlády. Armáda tiež oznámila, že štyria izraelskí vojaci zahynuli, keď palestínski militanti hodili výbušné zariadenie do ich tanku.
