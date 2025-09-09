Odíďte, inak vás možno zbombardujeme: Izrael prvýkrát nariadil evakuáciu celej Gazy, Netanjahu potvrdil blížiacu sa operáciu

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Izraelsko-palestínsky konflikt
Počas útekov zomierajú civilisti, útoky si vyžiadali desiatky obetí.

Izraelská armáda v utorok nariadila okamžitú evakuáciu celého palestínskeho mesta Gaza. Urobila tak vôbec prvýkrát pred jeho plánovaným obsadením, keďže predchádzajúce evakuačné príkazy sa týkali len konkrétnych budov a ich okolia, informoval denník The Times of Israel, píše TASR.

„Všetkým obyvateľom mesta Gaza… (izraelské) obranné sily sú odhodlané poraziť (palestínske militantné hnutie) Hamas a budú konať s väčšou silou v oblasti mesta Gaza,“ uviedol na sieti X hovorca izraelskej armády pre arabské publikum Avichaj Adrai.

Armáda varuje pred nebezpečenstvom a vyzýva na presun

Palestínčania majú podľa pokynov smerovať cez pobrežnú cestu do humanitárnej zóny, ktorú Izrael vytýčil na juhu Pásma Gazy. Adrai ich varoval, že zostať v oblasti mesta je „mimoriadne nebezpečné“. Oznámenie podľa servera denníka TOI obsahuje aj telefónne číslo, na ktoré môžu Palestínčania „hlásiť cestné zátarasy Hamasu alebo pokusy jeho členov zabrániť evakuácii“.

Foto: SITA/AP

Na evakuáciu mesta Gaza vyzval už v pondelok izraelský premiér Benjamin Netanjahu s tým, že armáda za dva dni „zvalila 50 teroristických veží, a to je len počiatočná fáza pozemných manévrov“„Toto všetko je len predohra, len otvorenie hlavnej zintenzívnenej operácie – pozemnej operácie našich síl, ktoré sa teraz organizujú a zhromažďujú, aby vstúpili do mesta Gaza,“ doplnil predseda izraelskej vlády.

Foto: SITA/AP

Izraelská vláda v auguste schválila plán na obsadenie mesta Gaza a pokračuje v príprave jeho realizácie napriek opakovaným výzvam západných krajín i humanitárnych organizácií, aby ofenzívu zastavila. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok obyvateľom mesta Gaza povedal, aby sa evakuovali, keďže izraelská armáda tam zintenzívnila letecké útoky pred plánovanou pozemnou operáciou. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Útoky si vyžiadali desiatky obetí

Úrad civilnej ochranu v Pásme Gazy oznámil, že v pondelok pri izraelských útokoch zahynulo najmenej 39 ľudí, 25 z nich v meste Gaza. Izraelské sily počas dňa zničili štvrtú výškovú budovu v meste Gaza za štyri dni. Armáda tvrdí, že ju militanti z hnutia Hamas využívali na získavanie spravodajských informácií a umiestnili v nej výbušniny. Obyvateľov budovy a okolia predtým upozornila, aby odišli.

„Za dva dni sme zvalili 50 teroristických veží, a to je len počiatočná fáza zintenzívnených pozemných manévrov v meste Gaza. Obyvateľom hovorím: varovali sme vás, odíďte teraz,“ uviedol Netanjahu vo videovyhlásení.

Foto: SITA/AP

„Toto všetko je len predohra, len otvorenie hlavnej zintenzívnenej operácie – pozemnej operácie našich síl, ktoré sa teraz organizujú a zhromažďujú, aby vstúpili do mesta Gaza,“ doplnil predseda izraelskej vlády. Armáda tiež oznámila, že štyria izraelskí vojaci zahynuli, keď palestínski militanti hodili výbušné zariadenie do ich tanku.

