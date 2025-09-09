Slovensko má veľký problém a zažíva hanbu: V tomto rebríčku sme skončili katastrofálne, odchádzajú od nás talenty

Foto: TASR/Pavel Neubauer, Dano Veselský

Nina Malovcová
TASR
Slovensko skončilo v hodnotení odlevu mozgov na chvoste svetového rebríčka.

Ekonomiky, ktoré zostávajú statické alebo sa nedokážu prispôsobiť, riskujú zaostávanie vo svete, v ktorom sú talenty čoraz mobilnejšie. Slovensko sa v najnovšom rebríčku porovnávajúcom schopnosť krajín lákať talenty umiestnilo na 58. mieste zo 69 hodnotených krajín, v odleve mozgov sa SR umiestnila najhoršie.

Informoval o tom Inštitút slobody a podnikania (ISP). „Výsledky potvrdzujú, že v súboji o talenty zaostávame tak na vládnej, ako aj podnikovej úrovni. Na úplne poslednom mieste sme skončili pri odleve mozgov, veľmi zle skončilo aj hodnotenie vysokých škôl (68. miesto), ale aj základných a stredných škôl (65. miesto) z hľadiska potrieb konkurencieschopnej ekonomiky,“ uviedol predseda ISP Ján Oravec.

Inštitút upozorňuje na slabé školy aj odlev mozgov

Inštitút priblížil, že z najnovšieho vydania IMD World Talent Ranking 2025 vyplýva, že top manažéri motivovaní presťahovať sa za prácou sú poháňaní globálnou neistotou. Finančné zabezpečenie a hmotné výhody sa v súčasnosti najčastejšie uvádzajú ako rozhodujúce faktory pre sťahovanie manažérov, priblížili odborníci.

To by malo byť v kontraste s obdobím pred pandémiou COVID-19, keď sa kvalita života, kultúrna a jazyková príbuznosť prostredia umiestnili vyššie. Autori rebríčka skonštatovali, že je to výsledok kombinácie kríz od vojen v Európe a na Blízkom východe až po zrýchlenie inflácie a rastúce ceny potravín a energií.

Mladí manažéri sú opatrnejší pri zmene krajiny

Mladší manažéri do 40 rokov, ktorí vo svojej kariére prežili dve recesie, sú finančne opatrnejší a menej ochotní riskovať medzinárodné sťahovanie bez zaručenej finančnej odmeny, vysvetlili. V celkovom hodnotení si udržalo prvé miesto Švajčiarsko, druhé miesto získalo Luxembursko a na tretie miesto sa dostal Island.

Štvrté miesto obsadil Hongkong, ktorý sa zlepšil o päť priečok, čo je jeho najlepšie postavenie v tomto rebríčku v histórii. „Konkurencieschopnosť pri lákaní talentov zostáva vysoko dynamickou a vyvíjajúcou sa oblasťou, ktorej riadenie si vyžaduje neustálu inováciu politiky, schopnosť reagovať na meniace sa potreby pracovnej sily a schopnosť vyvážiť dlhodobé investície s krátkodobou prispôsobivosťou,“ uzavrel hlavný ekonóm Svetového centra konkurencieschopnosti IMD (WCC) José Caballero.

