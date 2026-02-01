Odborníci vymenovali 6 potravín, ktorým by sme sa mali vyhýbať. Neprospievajú dlhovekosti

Ľudia na celom svete sa čoraz viac zaujímajú o dlhovekosť a kvalitný život aj vo vyššom veku, s čím ide ruka v ruke zdravie čriev. Zdravé črevo totiž ovplyvňuje celý náš organizmus – od imunitného systému cez metabolizmus až po hormonálnu rovnováhu a dokonca aj duševné zdravie.
Kľúčovým faktorom je črevný mikrobióm, teda súbor miliárd baktérií a mikroorganizmov, ktoré v našom čreve žijú. Práve ich rovnováha rozhoduje o tom, ako sa cítime, koľko máme energie a ako odolávame chorobám.
Podľa odborníkov je pre zdravie nášho mikrobiómu dôležitá nielen konzumácia, ale aj nekonzumácia konkrétnych potravín. Preto vymenovali 6 potravín, ktorým by sme sa radšej mali úplne vyhnúť, píše Mail Online.
Vyhnite sa 6 potravinám
Nie je prekvapivé, že odborníci za najviac škodlivé označili ultraspracované potraviny. Zdôraznili však, že aj niektoré druhy pečiva zo supermarketov patria medzi ultraspracované potraviny, najmä tie, ktoré obsahujú emulgátory, pretože tieto látky zvyšujú riziko bakteriálnych infekcií v črevách.
Medzi ďalšie škodlivé potraviny patrí zmrzlina, nielen pre vysoký obsah cukru, ale aj preto, že rovnako obsahuje veľké množstvo emulgátorov.
Rovnováhu črevného mikrobiómu narúšajú aj sladidlá. Zároveň sa preukázalo, že priamo oslabujú črevnú výstelku, poškodzujú črevnú bariéru a zvyšujú náchylnosť na zápaly a infekcie.
Veľký problém tiež predstavujú vyprážané jedlá. Pozor by ste si mali dať aj na rôzne umelé syry, ako napríklad vegánske. Mnoho umelých syrov sa totiž vyrába z rafinovaných olejov, škrobov a stabilizátorov, ktoré ponúkajú malú nutričnú hodnotu a môžu dráždiť črevnú sliznicu.
Podľa odborníkov najhoršou potravinou pre zdravie čriev je čokoľvek, čo by mohlo spôsobiť ochorenie a na vrchole tohto zoznamu sú ustrice. Dôvodom je, že otrava jedlom poškodzuje črevá a spôsobuje zápaly.
Naopak, najlepšími potravinami pre črevný mikrobióm sú fermentované potraviny, medzi ktoré patrí napríklad kefír, kimči, kyslá kapusta či kombucha.
Nahlásiť chybu v článku