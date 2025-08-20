Od septembra začnú platiť nové pravidlá: Kto odmietne prácu, príde o dávku v hmotnej núdzi. Sú však aj výnimky

Foto: SITA/Diana Černáková

Nina Malovcová
TASR
Novela bude účinná od 1. septembra 2025.

Nezamestnaní budú môcť prísť o dávky v hmotnej núdzi, pokiaľ v budúcnosti odmietnu ponuku primeranej práce. Vyplýva to z novely zákona o službách zamestnanosti, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili na konci mája. Nové pravidlá začnú platiť o pár dní.

V praxi to bude fungovať tak, že ak nezamestnaný odmietne ponuku práce raz, bude mu dávka v hmotnej núdzi odobratá na jeden mesiac. Pokiaľ to urobí opakovane, príde o dávku na tri mesiace a bude sa to opakovať, až kým neprijme vhodnú pracovnú ponuku.

Minister tvrdí, že zákon chráni zraniteľné osoby

Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) v tejto súvislosti zdôraznil, že zákon o službách zamestnanosti už v súčasnosti pozná pojem vhodnej pracovnej ponuky. Táto ponuka musí byť primeraná spôsobilostiam, schopnostiam a zručnostiam konkrétneho človeka.

„A ten istý zákon pamätá aj na výnimky pre ľudí, ktorí z logických dôvodov nedokážu a nemôžu pracovať, či už ide o sociálne alebo zdravotné dôvody. Takže takíto ľudia sa naozaj nemusia báť, že by sa ich tento princíp dotkol,“ zdôraznil minister.

Ilustračná foto: Pexels

Novela tiež rozširuje pôsobnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o sprostredkovanie vhodného zamestnania osobe v hmotnej núdzi, či prináša zvýhodnené posudzovanie príjmu z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu po dobu šiestich mesiacov pre tých členov domácnosti, ktorí nastúpia do zamestnania.

„Cieľom návrhu zákona je úprava právneho rámca poskytovania služieb zamestnanosti úradom práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečením činností zameraných na vyhľadávanie pracovného miesta a ponuku vhodného zamestnania s cieľom sprostredkovania zamestnania osobám, ktoré sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,“ uviedlo v dôvodovej správe Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Podpora integrácie zraniteľných skupín

Novela okrem iného upravuje opatrenia, ktoré by podľa rezortu mali zlepšiť integráciu najzraniteľnejších osôb na trh práce, najmä dlhodobo nezamestnaných a osôb s nízkou kvalifikáciou. K ďalším opatreniam patrí vyňatie daňového bonusu a zamestnaneckej prémie z okruhu príjmov na účely pomoci v hmotnej núdzi, rozšírenie možnosti vykonávania menších obecných služieb aj mimo územia obce, ktorej je člen domácnosti obyvateľom.

Novela prináša aj odstupňovanie sumy aktivačného príspevku na tri úrovne podľa miery aktivácie a opätovné zavedenie možnosti vzniku nároku na aktivačný príspevok aj pre zamestnaných. Poslanci pri hlasovaní odmietli viaceré pozmeňovacie návrhy opozičných zákonodarcov.

Opozícia opatrenie kritizovala

Ingrid Kosová (PS) navrhla vypustenie ustanovení, ktoré upravujú podmieňovanie priznania plnej výšky dávky v hmotnej núdzi prijatím ponuky vhodného zamestnania. Toto opatrenie podľa nej odporuje základnému účelu dávky v hmotnej núdzi, ktorým je zabezpečenie existenčného minima pre osoby v krajnej sociálnej tiesni.

Peter Pollák (hnutie Slovensko) okrem iného navrhoval ponechať súčasnú právnu úpravu a nerozširovať možnosti znižovania dávky v hmotnej núdzi. Novela bude účinná od 1. septembra 2025.

