Leto zmizne zo dňa na deň: Rúti sa k nám dážď a zima, vyťahujte mikiny. Teplota v týchto častiach nevystúpi ani na 20 stupňov

Foto: Unsplash

Nina Malovcová
Prídu aj blesky a vietor, teploty sa prepadnú o vyše desať stupňov.

Počasie na Slovensku sa v priebehu niekoľkých hodín úplne zmení. Zatiaľ čo prvá polovica týždňa bude patriť slnečným lúčom a letným teplotám, druhá polovica prinesie obrat, ktorý pocítime všetci. Meteorológovia očakávajú silné búrky, výdatný lejak a následne prudké ochladenie.

Na túto zmenu upozornil portál iMeteo. Podľa aktuálnych prognóz pôjde o jeden z najvýraznejších prechodov počasia tohto leta. Kým v stredu sa ortuť teplomera dostane na hodnoty do +32 °C, už v piatok budú teploty iba od +15 do +23 °C.

Posledné dni leta v plnej sile

Do stredy si môžeme vychutnávať pravú letnú idylu. O stabilné počasie sa stará tlaková výš, ktorá prináša pokojný vzduch a veľa slnka. Ešte v utorok ostanú teploty pod hranicou tropických +30 °C, ale v stredu už vystúpia na +27 až +32 °C.

Práve streda by mala byť najteplejším dňom celého týždňa. Pre všetkých, ktorí plánujú kúpalisko, turistiku alebo grilovanie, budú prvé dni týždňa ideálnou príležitosťou. Od štvrtka sa však počasie úplne zmení a letná pohoda sa skončí.

Foto: TASR/Ján Krošlák

Streda prinesie ešte horúci deň, no večer sa už môžu objaviť prvé búrky, najmä v juhozápadných oblastiach Slovenska. Nad Alpami a veľkou časťou Európy sa rozšíri výrazná búrková činnosť a jej okraj môže zasiahnuť aj naše územie.

Štvrtok prinesie obrat

Vo štvrtok začne nad Slovensko prenikať studený front, ktorý sa nebude pohybovať osamote. V oblasti severného Talianska sa na ňom vytvorí tlaková níž a tá sa bude presúvať priamo cez naše územie. Výsledkom bude mimoriadne nepriaznivé počasie. Najskôr dorazia búrky a tie sa rýchlo premenia na rozsiahly a intenzívny lejak.

Najsilnejšie zrážky sa očakávajú vo štvrtok večer a počas noci na piatok. Podľa numerického modelu ICON môže v Žilinskom kraji spadnúť viac ako 100 mm dažďa. Také množstvo bežne spadne za celý mesiac. Intenzívne zrážky však neobídu ani ďalšie časti Slovenska a v krátkom čase prinesú desiatky milimetrov vody. Na viacerých miestach sa pridá aj silnejší vietor, čo ešte zhorší pocit nepríjemného počasia.

Ochladenie, ktoré ukončí horúčavy

Najzásadnejšia zmena príde hneď po dažďoch. Kým v stredu si ešte užijeme tropické teploty, v piatok sa už budeme pohybovať iba v rozmedzí +15 až +23 °C. Ochladenie o približne 10 °C bude citeľné naprieč celým Slovenskom a podľa meteorológov sa nižšie teploty udržia aj počas víkendu.

Ilustračná foto: Unsplash

Slovensko tak zažije všetky podoby počasia v priebehu niekoľkých dní. Najskôr horúčavy a tropické popoludnia, potom dramatické búrky a silné lejaky a napokon prudké ochladenie, ktoré viac pripomenie jeseň než koniec augusta. Ak si chcete leto ešte naplno vychutnať, stihnite to do stredy. Od štvrtka už bude realita úplne iná.

