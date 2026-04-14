Obyvatelia sa bránia proti vyvlastneniu: Prečerpávaciu elektráreň Málinec rieši už aj Ústavný súd

Foto: TASR/Jakub Kotian

Nina Malovcová
SITA
Obyvatelia napadli postup štátu aj ministerstva.

Skupina obyvateľov, ktorým v dôsledku plánovanej výstavby prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec – Látky hrozí vyvlastnenie, podala na Ústavný súd SR sťažnosť proti uzneseniu vlády a zároveň napadla aj osvedčenie o významnej investícii vydané Ministerstvom životného prostredia SR.

Sťažovatelia sa domáhajú ochrany základných práv vo vzťahu k uzneseniu vlády z 11. februára, ktorým kabinet schválil, že investícia sa má vykonať vo verejnom záujme. Namietajú aj následné osvedčenie o významnej investícii vydané envirorezortom.

Advokát hovorí o zásahu do práv

Občanov na Ústavnom súde zastupuje advokát Michal Kiča. Podľa neho postup ministerstva a následné uznesenie vlády neoprávnene zasiahli do vlastníckych práv, práva na súkromie a práva na súdnu a inú právnu ochranu.

Foto: SITA – Tomáš Bokor

„Domnievam sa, že v právnom štáte je postup štátnej moci voči občanom, aký sa udial v prípade PVE Málinec – Látky, neakceptovateľný. Rozhodnutie vlády sa javí ako svojvoľné, bez dostatočného preukázania verejného záujmu. Rovnako namietame viaceré porušenia zákona o významných investíciách, ktoré spochybňujú legalitu zásahu do vlastníckeho práva priamo dotknutých občanov. Prístup ministra životného prostredia Tarabu, ktorý odobrila vláda, predstavoval flagrantnú ignoráciu procesných záruk ochrany vlastníctva. Rozhodnutie o ústavnej sťažnosti môže byť precedensom v tom, či sa môžu významné investície na Slovensku schvaľovať svojvoľne a v štýle – o nás bez nás,” uviedol Kiča.

Prípad rieši aj správny súd

V súvisiacich konaniach sa podľa poskytnutých informácií obrátila jedna z obyvateliek aj na Správny súd v Bratislave. „Pre garancie práv občanov je dôležité využiť všetky dostupné právne prostriedky. Verím, že práve súdna moc dokáže ochrániť obyvateľov na Slovensku pred svojvôľou výkonnej moci,” uzavrel Kiča.

