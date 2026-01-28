Obrovské prekvapenie pre fanúšikov: Hriešny tanec dostane pokračovanie, po 40 rokoch sa vracia legendárna Baby

Samé dobré správy. Najprv Amanda Seyfried prehovorila o treťom pokračovaní filmovej ságy Mamma Mia! a teraz zaznela správa, že ďalší kultový film dostane pokračovanie, pričom v ňom nebude chýbať legendárna herečka.
Hoci jedno pokračovanie už Hriešny tanec má, postava Baby v ňom chýbala. Vo filme Dirty Dancing: Havana Nights, ktorý bol u nás jednoducho nazvaný len Hriešny tanec 2, si Patrick Swayze zahral tanečného inštruktora a bol vedľajšou postavou. Film pritom nebol priamym pokračovaním, ale naopak rozprával o udalostiach, ktoré sa stali pred filmom Hriešny tanec.
Diváci uvidia, kde je Baby po rokoch
Teraz sa chystá skutočná druhá časť a v nej nebude chýbať herečka Jennifer Grey, ktorá má v súčasnosti 65 rokov. Opäť si zahrá postavu Frances “Baby” Housemanovej a dokonca sa chopila aj pomoci pri produkcii, informuje portál NEW YORK POST.
Spoločnosť Lionsgate prezradila aj ďalšie mená, ktoré sa na filme budú podieľať. Nina Jacobson a Brad Simpson (stojaci za hitmi ako Hry o život či Šialene bohatí Aziati) sa chopili produkcie, za scenár je zodpovedná Kim Rosenstock (showrunnerka seriálu Dying for Sex) a ďalším výkonným producentom spolu s Grey je Jonathan Levine.
„Rola Baby mala v mojom srdci vždy hlboké a významné miesto, rovnako ako v srdciach fanúšikov. Dlho som premýšľala, kde by sa Baby mohla po rokoch nachádzať, no trvalo to nejaký čas, kým sme zostavili tím ľudí, ktorým by som zverila odkaz pôvodného filmu. Vyzerá to tak, že čakanie sa čoskoro skončí!“ prehlásila herečka k svojmu návratu.
Pôvodný film v réžii Emila Ardolina sledoval dospievajúcu „Baby“, ktorá sa počas rodinnej dovolenky v pohorí Catskills v roku 1963 zamiluje do tanečného inštruktora Johnnyho Castla (Patrick Swayze). Jennifer Grey získala za tento výkon nomináciu na Zlatý glóbus. Swayze neskôr účinkoval v ďalšom projekte z tejto franšízy, no v tomto novom si už nezahrá. Herec zomrel v roku 2009 na rakovinu pankreasu vo veku 57 rokov. Diváci sa však nemusia obávať toho, že by sa ho v novom filme snažili nahradiť.
Minulý rok Grey pre magazín People zdôraznila, že pokračovanie sa nebude snažiť napodobniť chémiu, ktorú mala so Swayzem: „Môžem povedať len toľko, že nikoho, kto nás opustil, nemožno nahradiť. Nikdy sa nesnažíte zopakovať niečo, čo bolo také magické. Jednoducho idete do niečoho nového.“
Produkcia by mala začať koncom tohto roka, presný dátum premiéry zatiaľ nie je známy.
Nahlásiť chybu v článku