Obrovské prekvapenie pre fanúšikov: Hriešny tanec dostane pokračovanie, po 40 rokoch sa vracia legendárna Baby

Foto: MovieStillsDB / Profimedia

Dana Kleinová
Baby sa vracia.

Samé dobré správy. Najprv Amanda Seyfried prehovorila o treťom pokračovaní filmovej ságy Mamma Mia! a teraz zaznela správa, že ďalší kultový film dostane pokračovanie, pričom v ňom nebude chýbať legendárna herečka. 

Hoci jedno pokračovanie už Hriešny tanec má, postava Baby v ňom chýbala. Vo filme Dirty Dancing: Havana Nightsktorý bol u nás jednoducho nazvaný len Hriešny tanec 2, si Patrick Swayze zahral tanečného inštruktora a bol vedľajšou postavou. Film pritom nebol priamym pokračovaním, ale naopak rozprával o udalostiach, ktoré sa stali pred filmom Hriešny tanec.

Diváci uvidia, kde je Baby po rokoch

Teraz sa chystá skutočná druhá časť a v nej nebude chýbať herečka Jennifer Grey, ktorá má v súčasnosti 65 rokov. Opäť si zahrá postavu Frances “Baby” Housemanovej a dokonca sa chopila aj pomoci pri produkcii, informuje portál NEW YORK POST.

Jennifer Grey ako Baby vo filme Hriešny tanec. Foto: MovieStillsDB

Spoločnosť Lionsgate prezradila aj ďalšie mená, ktoré sa na filme budú podieľať. Nina Jacobson a Brad Simpson (stojaci za hitmi ako Hry o život či Šialene bohatí Aziati) sa chopili produkcie, za scenár je zodpovedná Kim Rosenstock (showrunnerka seriálu Dying for Sex) a ďalším výkonným producentom spolu s Grey je Jonathan Levine.

„Rola Baby mala v mojom srdci vždy hlboké a významné miesto, rovnako ako v srdciach fanúšikov. Dlho som premýšľala, kde by sa Baby mohla po rokoch nachádzať, no trvalo to nejaký čas, kým sme zostavili tím ľudí, ktorým by som zverila odkaz pôvodného filmu. Vyzerá to tak, že čakanie sa čoskoro skončí!“ prehlásila herečka k svojmu návratu.

Pôvodný film v réžii Emila Ardolina sledoval dospievajúcu „Baby“, ktorá sa počas rodinnej dovolenky v pohorí Catskills v roku 1963 zamiluje do tanečného inštruktora Johnnyho Castla (Patrick Swayze). Jennifer Grey získala za tento výkon nomináciu na Zlatý glóbus. Swayze neskôr účinkoval v ďalšom projekte z tejto franšízy, no v tomto novom si už nezahrá. Herec zomrel v roku 2009 na rakovinu pankreasu vo veku 57 rokov. Diváci sa však nemusia obávať toho, že by sa ho v novom filme snažili nahradiť.

Minulý rok Grey pre magazín People zdôraznila, že pokračovanie sa nebude snažiť napodobniť chémiu, ktorú mala so Swayzem: „Môžem povedať len toľko, že nikoho, kto nás opustil, nemožno nahradiť. Nikdy sa nesnažíte zopakovať niečo, čo bolo také magické. Jednoducho idete do niečoho nového.“

Produkcia by mala začať koncom tohto roka, presný dátum premiéry zatiaľ nie je známy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Láska bez veľkých slov: Adela Vinczeová porušila vlastné pravidlá a Viktorovi venovala netradičné prianie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac