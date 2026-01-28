Láska bez veľkých slov: Adela Vinczeová porušila vlastné pravidlá a Viktorovi venovala netradičné prianie

Narodeniny bývajú obyčajným míľnikom, no občas prirodzene ukážu, v akej fáze sa vzťah nachádza. V prípade Adely Vinczeovej a Viktora Vinczeho to bolo z jej slov viac než zrejmé.
Pred časom Adela Vinczeová otvorene priznala, že jej manželstvo s Viktorom Vinczem jej prinieslo úľavu a pocit vnútornej pohody. Pri príležitosti jeho 35. narodenín sa k téme vrátila nenápadným, no osobným gestom, ktoré mu venovala na Instagrame. Príspevok si získal ihneď pozitívne reakcie fanúšikov, množstvo pochvalných komentárov, ale aj veľký počet lajkov, čo len potvrdzuje, že jej úprimné vyznanie oslovilo mnohých.
Humor namiesto veľkých slov
„Sama úplne nefandím vyznaniam cez IG,“ priznala Adela Vinczeová hneď v úvode a naznačila, že verejné odkazy bežne nepovažuje za prirodzený spôsob vyjadrovania emócií. Napriek tomu vysvetlila, že po sérii menších, nie celkom vydarených narodeninových pokusov cítila potrebu doplniť ich ešte jedným gestom.
„Po tom, čo som upiekla jeden smutný koláč hraničiaci s omeletou a darovala som jeden pomerne neoriginálny (aj keď pekný) dar, mám potrebu to ešte dokŕmiť týmto postom,“ napísala. „Tento megamuž má dnes 35 rokov a dobre som sa ja zakusla veru. Mám v ňom všetko, čo si človek vo vzťahu dokáže priať… a len dúfam, že si túto ‘výživu’ cuckáme obojstranne,“ napísala s typickým nadhľadom a humorom, ktorý k nej neodmysliteľne patrí.
