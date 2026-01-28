Láska bez veľkých slov: Adela Vinczeová porušila vlastné pravidlá a Viktorovi venovala netradičné prianie

Foto: Instagram (trochu_inak_s_adelou, viktorvincze)

Frederika Lyžičiar
Vyznanie, ktoré zabodovalo.

Narodeniny bývajú obyčajným míľnikom, no občas prirodzene ukážu, v akej fáze sa vzťah nachádza. V prípade Adely Vinczeovej a Viktora Vinczeho to bolo z jej slov viac než zrejmé.

Pred časom Adela Vinczeová otvorene priznala, že jej manželstvo s Viktorom Vinczem jej prinieslo úľavu a pocit vnútornej pohody. Pri príležitosti jeho 35. narodenín sa k téme vrátila nenápadným, no osobným gestom, ktoré mu venovala na Instagrame. Príspevok si získal ihneď pozitívne reakcie fanúšikov, množstvo pochvalných komentárov, ale aj veľký počet lajkov, čo len potvrdzuje, že jej úprimné vyznanie oslovilo mnohých.

Humor namiesto veľkých slov

„Sama úplne nefandím vyznaniam cez IG,“ priznala Adela Vinczeová hneď v úvode a naznačila, že verejné odkazy bežne nepovažuje za prirodzený spôsob vyjadrovania emócií. Napriek tomu vysvetlila, že po sérii menších, nie celkom vydarených narodeninových pokusov cítila potrebu doplniť ich ešte jedným gestom.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa ADELA trochu inak (@trochu_inak_s_adelou)


„Po tom, čo som upiekla jeden smutný koláč hraničiaci s omeletou a darovala som jeden pomerne neoriginálny (aj keď pekný) dar, mám potrebu to ešte dokŕmiť týmto postom,“ napísala. „Tento megamuž má dnes 35 rokov a dobre som sa ja zakusla veru. Mám v ňom všetko, čo si človek vo vzťahu dokáže priať… a len dúfam, že si túto ‘výživu’ cuckáme obojstranne,“ napísala s typickým nadhľadom a humorom, ktorý k nej neodmysliteľne patrí.

Narodeninové želanie, ktoré ide hlbšie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac