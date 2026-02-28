Obrovská hrôza: Počet obetí útoku na dievčenskú základnú školu v Iráne stúpol na 85

Počet obetí útoku na dievčenskú základnú školu v okrese Mínáb na juhu Iránu stúpol na 85.
Iránski predstavitelia tvrdia, že útok podnikol Izrael. Teherán nariadil uzavrieť všetky univerzity až do odvolania. Pôvodné informácie hovorili o piatich a neskôr o 24 mŕtvych.
Ako sme vás dnes informovali, v škole v okrese Mínáb na juhu Iránu bolo v čase zásahu približne 170 žiačok, napísala iránska agentúra Tasním s odvolaním sa na viceguvernéra provincie Hormozgán, kde sa nachádza niekoľko iránskych námorných základní. V Mínábe majú základňu aj polovojenské Revolučné gardy.
Irán v odvete za sobotňajší vojenský zásah útočil raketami na Izrael aj na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte, SAE a Jordánsku.
