Obrovská hrôza: Počet obetí útoku na dievčenskú základnú školu v Iráne stúpol na 85

Útok na Irán
V škole v okrese Mínáb na juhu Iránu bolo v čase zásahu približne 170 žiačok, napísala iránska agentúra Tasním.

Počet obetí útoku na dievčenskú základnú školu v okrese Mínáb na juhu Iránu stúpol na 85.

Iránski predstavitelia tvrdia, že útok podnikol Izrael. Teherán nariadil uzavrieť všetky univerzity až do odvolania. Pôvodné informácie hovorili o piatich a neskôr o 24 mŕtvych.

Podrobnosti o útoku v Mínábe

Ako sme vás dnes informovali, v škole v okrese Mínáb na juhu Iránu bolo v čase zásahu približne 170 žiačok, napísala iránska agentúra Tasním s odvolaním sa na viceguvernéra provincie Hormozgán, kde sa nachádza niekoľko iránskych námorných základní. V Mínábe majú základňu aj polovojenské Revolučné gardy.

Irán v odvete za sobotňajší vojenský zásah útočil raketami na Izrael aj na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte, SAE a Jordánsku.

