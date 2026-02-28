Americko-izraelská operácia zasiahla iránsku dievčenskú školu. Z miesta najmenej 40 obetí

Pri americko-izraelskej operácii bola podľa iránskych médií zasiahnutá dievčenská základná škola v provincii Hormozgán. Miestny predstaviteľ podľa agentúry AFP tvrdí, že o život prišlo najmenej 40 žiačok. Zranených je 48.
Pôvodné informácie hovorili o piatich a neskôr o 24 mŕtvych. Iránske odvetné útoky na štáty v regióne si vyžiadali najmenej jednu obeť, uviedla agentúra AP, podľa ktorej jednu osobu v Spojených arabských emirátoch (SAE) zabili padajúce úlomky z rakety, píše TASR.
Podrobnosti o útoku v Mínábe
V škole v okrese Mínáb na juhu Iránu bolo v čase zásahu približne 170 žiačok, napísala iránska agentúra Tasním s odvolaním sa na viceguvernéra provincie Hormozgán, kde sa nachádza niekoľko iránskych námorných základní. V Mínábe majú základňu aj polovojenské Revolučné gardy.
Irán v odvete za sobotňajší vojenský zásah útočil raketami na Izrael aj na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte, SAE a Jordánsku. Izraelská záchranná služba po iránskych útokoch hlásila jedného zraneného; ide o muža vo veku okolo 50 rokov, ktorý utrpel ľahké zranenia po páde do jamy vyhĺbenej zvyškami rakiet.
Vyhlásenie Revolučných gárd
Revolučné gardy uviedli, že všetky základne a záujmy Spojených štátov na Blízkom východe sú legitímnymi cieľmi. „Vieme, že USA sú hlavným hýbateľom dnešnej agresie a sionistický režim je jej sponzorom. Zároveň ich považujeme za jedno a to isté,“ píše sa vo vyhlásení citovanom webom stanice Sky News.
Saudskoarabské ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo solidaritu s päticou napadnutých krajín a iránske útoky odsúdilo, podobne ako Spojené arabské emiráty. Jordánska vláda reagovala, že nie je účastníkom konfliktu, ale bude brániť záujmy štátu všetkými silami. Vyzvala tiež na zastavenie eskalácie.
