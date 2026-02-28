Britské vojenské jednotky sa zapojili do operácií na Blízkom východe, potvrdil bývalý premiér

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
TASR
Útok na Irán
Vo svojom príhovore tiež vyzval Irán, aby sa zdržal ďalších útokov, ukončil násilie a utláčanie vlastného obyvateľstva a aby sa konflikt vyriešil diplomaticky.

Britský premiér Keir Starmer v sobotu uviedol, že britské vojenské jednotky vrátane lietadiel sa zapojili do koordinovaných obranných operácií na Blízkom východe s cieľom chrániť britské záujmy a spojencov. Informovala o tom agentúra AFP.

Starmer zdôraznil, že britské operácie prebiehali nezávisle od koordinovaného útoku Spojených štátov a Izraela na Irán a boli „v súlade s medzinárodným právom“. „Spojené kráľovstvo nezohralo v týchto útokoch žiadnu úlohu,“ povedal britský premiér v krátkom televíznom vyhlásení.

Foto: SITA/AP

Poukázal na dôležitosť predchádzania eskalácii regionálneho napätia

Starmer sa verejnosti prihovoril po mimoriadnej schôdzke s členmi vlády a vysokopostavenými predstaviteľmi a po rokovaniach s európskymi partnermi venovaných situácii na Blízkom východe. Britská vláda predtým opakovane varovala, že vojenské útoky proti Iránu by mohli prerásť do regionálneho konfliktu, pričom uviedla, že jej prioritou je bezpečnosť britských občanov v regióne.

Ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo svojich občanov v Bahrajne, Kuvajte, Katare a Spojených arabských emirátoch, aby sa vzhľadom na hlásené raketové útoky okamžite uchýlili do bezpečia. Aktualizovalo aj cestovné odporúčania a varovalo pred „všetkými druhmi ciest do Izraela a Palestíny“.

Letecká spoločnosť British Airways oznámila pozastavenie letov do a z Tel Avivu a Bahrajnu na niekoľko dní a zrušila aj sobotný let do Ammánu. Spoločnosť Wizz Air s okamžitou platnosťou do 7. marca pozastavila všetky lety do a z Izraela, Dubaja, Abú Zabí a Ammánu.

