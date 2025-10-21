Obraty mala v miliónoch eur, sponzorovala aj viaceré športové kluby. Nenápadnú slovenskú firmu definitívne dobehli dlhy

Podnikateľský príbeh východoslovenskej spoločnosti Bemaco je historicky spätý aj s viacerými športovými klubmi. Bolo to ešte v čase, keď firma mala rekordné obraty a spájala sa tiež s veľkými zákazkami. V súčasnosti sa v súvislosti s ňou spomínajú hlavne dve veci – konkurz a dlhy.
Bemaco bolo založené ešte v roku 2002 a medzi hlavné činnosti firmy patrila distribúcia osobných ochranných prostriedkov, pričom neskôr pribudla aj výroba odevov do náročných pracovných prostredí či školenia BOZP. Medzi klientmi spoločnosti mali byť aj viaceré veľké mená ako Veolia či USS.
Ako teraz informuje portál Index, prešovskú firmu dobehli jej dlhy a po konkurze eseročky Bemaco, spol. v konkurze končí aj akciovka Bemaco SK.
Od sponzoringu klubov po pád a dlhy
Keď sa v čase prenesieme späť, ešte v rokoch 2012 a 2013 zažívala firma zlaté časy. Svoje podnikateľské aktivity rozšírila prostredníctvom veľkej investície do Srbska a v Prešove otvorila chránenú dielňu na výrobu pracovných odevov a ochranných prostriedkov. V tom čase sa skloňovala aj zaujímavá zákazka za viac ako milión eur pre Železničnú spoločnosť Slovensko, z ktorej napokon zišlo.
Meno Bemaco bolo taktiež badať v názvoch viacerých športových klubov či figurovalo na dresoch ako jeden zo sponzorov tímu. Spoločnosť totiž naliala peniaze napríklad do ženského basketbalového klubu v Prešove či hokejových klubov ako Bardejov, Humenné a Košice. Svoju pôsobnosť v basketbale firma rozšírila aj do Košíc či Nitry. Obrat v tej dobe generoval číslo atakujúce 7 miliónov eur.
Situácia sa postupne zmenila, tržby začali klesať a spoločnosť už vykazovala aj vysoké straty. V roku 2021 bol napokon na majetok eseročky vyhlásený konkurz, ktorý sa skončil rozpredaním priznaného majetku. Išlo však iba o jeden rodinný dom a pozemky.
Ako vysvetľuje Index, pokles tržieb zrejme súvisel s rozvojom iného subjektu a nie s poklesom zákaziek či s inými problémami. Konkrétne hovoríme o akciovej spoločnosti Bemaco SK, ktorá na trhu pôsobila paralelne od roku 2013 a s pôvodnou firmou ju spájalo viacero indikátorov.
Táto spoločnosť síce ešte nejaký čas rástla, no v uplynulých týždňoch ju postihol rovnaký osud – na súdy sa obrátili daniari a požiadali o vyhlásenie konkurzu. Ten do reality vstúpil pred pár dňami.
Po vyhlásení konkurzu štandardne nasleduje zisťovací proces, v rámci ktorého správca vykoná súpis majetku a veritelia si môžu prihlásiť svoje pohľadávky. Podľa aktuálnych dát a verejne dostupných zdrojov môžeme konštatovať, že akciovka iba Finančnej správe SR dlhuje 216-tisíc eur, pričom ďalších 186-tisíc eur eviduje Sociálna poisťovňa a viac ako 60-tisíc eur aj zdravotné poisťovne.
Na konečný účet si však ešte budeme musieť počkať. Index o stanovisko požiadal aj muža spojeného s prešovským podnikaním – Ladislava Kovalského. Ten sa k situácii zatiaľ nevyjadril.
