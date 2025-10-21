Neďaleko slovenských hraníc otvorili špeciálny supermarket. Láka na kvalitné a lacné potraviny, od veľkých reťazcov sa líši

Nákupné správanie ľudí sa postupom času mení a obchodné reťazce sa musia spotrebiteľským trendom neustále prispôsobovať. Aj na Slovensku už môžeme badať niekoľko inovatívnych konceptov či prvkov, ktoré do svojho systému implementovali najväčší hráči na trhu. To, čo sa však aktuálne zákazníkom ponúka v neďalekej Viedni, je skutočne unikátne.
Konkrétne ide o takzvaný participatívny druh supermarketu. Ten má v praxi viacero špecifík a v našich končinách o ňom ľudia veľa nevedia. Takýchto obchodov nájdeme po celom svete iba niekoľko a nachádzajú sa napríklad v New Yorku, Berlíne, Paríži či Bruseli.
Pred pár dňami pribudol takýto supermarket pod názvom MILA do Viedne, ktorú majú niektorí Slováci doslova na skok.
Nakupovať tu môžu iba členovia
Ako už bolo uvedené, nakupovanie v participatívnom obchode funguje na odlišnom princípe, ako sme z bežných reťazcov zvyknutí. To na svojej webovej stránke vysvetľuje aj MILA.
Hlavným zámerom supermarketu je ponúkať kvalitné, organické, regionálne a férovo vyrobené potraviny, ktoré sú cenovo dostupné prakticky pre každého. Ak si takýto sortiment chcete nakúpiť, musíte byť členom družstva, ktoré obchod vlastní. Družstevný podiel v spoločnosti MILA je sociálne odstupňovaný – štandardný podiel stojí 180 eur, sociálny zhruba 20 eur.
Výhody takéhoto členstva vysvetlil pre portál Der Standard jeden zo zakladateľov konceptu v Rakúsku. Družstevná komunita, ktorá má výhradné právo v obchode nakupovať, podľa neho nemá potrebu na sebe zarábať. „Nemáme žiadne ziskové prirážky k našim cenám. To znamená, že naše ceny sú vždy len v takej výške, aby pokryli naše prevádzkové náklady,“ uviedol spoluzakladateľ.
Jednoducho povedané, člen družstva je v podstate spoluvlastníkom celého supermarketu a platí tiež to, že členovia môžu navrhovať aj nový sortiment, ktorý sa bude v obchode predávať.
Ďalšou zaujímavosťou je fakt, že v supermarkete pracujú priamo členovia družstva. Podmienkou je, aby aspoň raz za mesiac prišli na tri hodiny do práce. Aj vďaka tomu dokáže MILA ponúkať ceny produktov na férovej úrovni. Jednoduchý chod predajne teda zabezpečuje komunita, zložitejšie činnosti má na starosti niekoľko part-time zamestnaných členov.
Viedenská prevádzka má podľa dostupných správ aktuálne viac ako tisíc členov, ktorých nabrala aj počas testovacej fázy. Veľký supermarket oficiálne MILA otvorila 10. októbra.
Nahlásiť chybu v článku