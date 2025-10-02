Na múre proti dronom sa zatiaľ nedohodli, píše Politico: Lídri EÚ narazili na viaceré prekážky, nevyriešili kľúčové otázky

Martin Cucík
TASR
Na stretnutí sa vraj veľa návrhov neprijalo, návrh na múr proti dronom musí byť sofistikovanejší.

Prezidenti a premiéri členských štátov Európskej únie (EÚ) sa v stredu na neformálnom summite v dánskej Kodani nedokázali zhodnúť vo väčšine kľúčových otázok vrátane využitia zmrazených ruských aktív, urýchlenia prístupového procesu pre Ukrajinu či vytvorenia európskeho „múru proti dronom“.

Magazín Politico o tom informoval s odvolaním sa na zdroje oboznámené s rokovaniami, píše TASR.

Podľa Politica ostáva využitie ruských zmrazených aktív na pomoc Ukrajine „mimo dosahu“, ale lídri sa v princípe zhodli, že budú naďalej hľadať spôsoby, ako ich využiť.

Problematickou bola vraj aj myšlienka urýchlenia procesu rozširovania EÚ o Ukrajinu, ktorú naďalej blokuje maďarský premiér Viktor Orbán.

Múr proti dronom zatiaľ nepriniesol zhodu lídrov

Lídri sa údajne nezhodli ani v postupe pri budovaní múru proti dronom na východnej hranici bloku. „Veci by mali byť trochu sofistikovanejšie,“ vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron pred vstupom do rokovacej miestnosti.

Podľa dvoch diplomatických zdrojov magazínu návrhy kritizoval aj nemecký kancelár Friedrich Merz. Politico tvrdí, že Európska komisia (EK) bude na návrhoch naďalej pracovať, hoci možno pod iným menom.

Lídri strávili značný čas diskusiou o budúcnosti spoločnej obrany, čo neskôr potvrdil aj predseda Európskej rady António Costa. Členské krajiny údajne vo všeobecnosti privítali návrhy EK, trvali však na zachovaní si jasného slova pri ich formovaní. Podľa Costu by sa mali ministri obrany členských krajín častejšie stretávať s vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku Kajou Kallasovou.

Podľa zdrojov sa dohodlo málo, chýba lepšia príprava dokumentov

Politico na záver zhrnulo, že európski lídri summit zakončili mnohými veľkolepými rečami, ale podľa jeho zdrojov sa skutočne dohodlo len málo. Mnoho dokumentov pravdepodobne nebude stále pripravených ani na nadchádzajúcom summite Európskej rady 23. a 24. októbra v Bruseli.

Kodaň v stredu hostila neformálny summit EÚ. Vo štvrtok sa v dánskom hlavnom meste uskutoční zasadnutie Európskeho politického spoločenstva (EPC), na ktorom sa zúčastní asi 40 lídrov z európskych krajín.

Hlavnou témou diskusie bude bezpečnostná situácia v Európe. Predseda vlády SR Robert Fico sa na summite EPC nezúčastní zo zdravotných dôvodov.

