Obľúbený seriál, ktorý diváci milujú, sa vracia s novou sériou. Vieme, kde sa bude odohrávať

Sú seriály, ktoré si radi pozrieme, pretože sú skvelé, aj keď neprinášajú veľa nového. A potom sú také, ktoré nám učarujú svojou originalitou a nekonvenčnosťou. Do tejto kategórie môžeme zaradiť Biely lotos (The White Lotus), ktorý sa vracia už vo svojej štvrtej sérii.
Stojí za ním tvorca Mike White, ktorý prišiel s originálnou myšlienkou – zasadiť svoj seriál do luxusných rezortov a do ústredných postáv vložiť naše najväčšie maniere, predsudky, tie najhoršie vlastnosti, ale aj strachy. Ako to bude vyzerať, keď sa osudy takýchto ľudí začnú prelínať? Neraz to skončí katastrofou. Na ČSFD seriálu svieti vysokých 80 % a na IMDb rating 8,0/10.
Biely lotos je plný satiry a nepredvídateľných momentov a diváci to milujú. Predchádzajúce série sa odohrávali na Havaji, na Sicílii, v Thajsku a najnovšie pocestujeme do Francúzska. Štvrtá séria sa práve začína nakrúcať.
„Štvrtá séria sa bude nakrúcať v Cannes, Saint-Tropez a Monaku. Nakrúcanie prebehne aj v Paríži, samotný dej však zostáva zasadený na Azúrovom pobreží (Côte d’Azur),“ informuje v tlačovej správe HBO Max.
Štvrtá séria sleduje novú skupinu hostí a zamestnancov hotela Biely lotos (White Lotus) počas jedného týždňa, v ktorom sa koná Medzinárodný filmový festival v Cannes. Dej seriálu sa bude odohrávať v hoteloch Airelles Château de la Messardière ako White Lotus du Cap a v Hôtel Martinez ako White Lotus Cannes.
V hlavných úlohách sa predstavia Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis a ďalší.
Premiéra štvrtej série Bieleho lotosu zatiaľ stanovená nie je, no o dátume vás budeme informovať.
