Búrky v Česku boli nebezpečnejšie, než sa čakalo: Objavili sa aj dve tornáda, odborníci analyzujú vzniknuté škody

Foto: X/Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

Nina Malovcová
TASR
Počasie spôsobilo v oblasti škody, no doposiaľ nie je možné určiť, v akom rozsahu ich zapríčinilo práve tornádo.

Pri nedeľňajších búrkach sa na juhu Česka objavili dve slabšie tornáda, uviedli v pondelok meteorológovia. Jedno bolo zaznamenané pri meste Netolice a druhé neďaleko Týna nad Vltavou, informuje TASR podľa správy portálu Novinky.cz.

Prvé tornádo sa vyskytlo juhovýchodne od mesta Netolice po 15.00 h, pravdepodobne v obciach Chvalovice, Babice a Strýčice, uviedol Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociálnej sieti Facebook. Počasie spôsobilo v oblasti škody, no doposiaľ nie je možné určiť, v akom rozsahu ich zapríčinilo práve tornádo.

Druhé tornádo zaznamenali pri Týne nad Vltavou

Druhé, veľmi slabé tornádo vzniklo približne v tom istom čase ako prvé a zaznamenali ho v obci Záluží, neďaleko Týna nad Vltavou. Novinky uvádzajú, že k vzniku tornád prispela napríklad vyššia vlhkosť či výskyt búrok. ČHMÚ upozornil, že slabšie tornáda sú v krajine pomerne bežným javom a ročne sa ich zaznamená niekoľko.

Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia

