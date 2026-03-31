Obľúbený festival prežil komunistov aj Kotlebu, teraz dostal stopku: Fond na podporu umenia škrtol peniaze

Jubilejný 25. ročník medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica je v ohrození. Podujatie nezískalo finančnú podporu z Fondu na podporu umenia, hoci odborná komisia jeho podporu odporučila.
Ako uvádza Denník N, rada fondu projekt napokon jednohlasne neschválila a organizátori zatiaľ nepoznajú dôvody. Rozhodnutie môže mať zásadný vplyv na existenciu festivalu, ktorý sa mal konať začiatkom októbra v Banskej Bystrici.
Bez podpory je budúcnosť neistá
Organizátori žiadali o dotáciu vo výške 60-tisíc eur, pričom celkový rozpočet festivalu presahuje 100-tisíc eur. Verejné zdroje pritom v minulosti pokrývali približne 75 % nákladov. „Nemáme dostatok peňazí. Je otázne, či festival vôbec bude. Ak sa ho podarí zorganizovať, určite nebude v takej podobe, ako ho diváci poznali,“ uviedla riaditeľka Monika Kováčová.
Bábkarská Bystrica patrí medzi najstaršie festivaly svojho druhu na Slovensku. Vznikla v roku 1977 a od roku 1994 má medzinárodný charakter. Dlhodobo spája umelcov, odborníkov aj divákov a patrí k významným podujatiam v oblasti bábkového divadla.
Kritika rozhodnutia
Proti rozhodnutiu sa ohradili aj bývalá riaditeľka Iveta Škripková a režisér Marian Pecko, ktorí hovoria o zásahu do kultúrnych hodnôt. „Zlikvidovať festival sa nepodarilo ani v minulosti, teraz čelí ďalšiemu zásahu,“ uviedli.
Bez podpory zostali aj ďalšie festivaly a kultúrne projekty. Organizátori upozorňujú, že podobné rozhodnutia môžu ohroziť stabilitu celého kultúrneho prostredia. „Kultúra bez stability neprežije. Je výsledkom dlhodobej práce a dôvery, ktoré sú dnes narušené,“ dodali.
