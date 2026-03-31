Obľúbený festival prežil komunistov aj Kotlebu, teraz dostal stopku: Fond na podporu umenia škrtol peniaze

Foto: TASR/Jakub Kotian

Nina Malovcová
Kríza v kultúre
Obľúbený festival je v ohrození.

Jubilejný 25. ročník medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica je v ohrození. Podujatie nezískalo finančnú podporu z Fondu na podporu umenia, hoci odborná komisia jeho podporu odporučila.

Ako uvádza Denník N, rada fondu projekt napokon jednohlasne neschválila a organizátori zatiaľ nepoznajú dôvody. Rozhodnutie môže mať zásadný vplyv na existenciu festivalu, ktorý sa mal konať začiatkom októbra v Banskej Bystrici.

Viac z témy Kríza v kultúre:
1.
Koleník posiela dôležitý odkaz, prehovoril o situácii v kultúre. „Všetkých vyhodiť nemôžu,“ reagujú ľudia
2.
Nečakaný moment na tlačovke: Oľha začal recitovať detskú báseň. Trvá na nezákonnosti zmlúv a chystá zmeny
3.
Ostrý odkaz z Rádia Devín: Moderátor Sklenár sa vo vysielaní zastal kolegov, ktorých chcú z STVR prepustiť
Zobraziť všetky články (119)

Bez podpory je budúcnosť neistá

Organizátori žiadali o dotáciu vo výške 60-tisíc eur, pričom celkový rozpočet festivalu presahuje 100-tisíc eur. Verejné zdroje pritom v minulosti pokrývali približne 75 % nákladov. „Nemáme dostatok peňazí. Je otázne, či festival vôbec bude. Ak sa ho podarí zorganizovať, určite nebude v takej podobe, ako ho diváci poznali,“ uviedla riaditeľka Monika Kováčová.

Foto: TASR/Ján Krošlák

Bábkarská Bystrica patrí medzi najstaršie festivaly svojho druhu na Slovensku. Vznikla v roku 1977 a od roku 1994 má medzinárodný charakter. Dlhodobo spája umelcov, odborníkov aj divákov a patrí k významným podujatiam v oblasti bábkového divadla.

Kritika rozhodnutia

Proti rozhodnutiu sa ohradili aj bývalá riaditeľka Iveta Škripková a režisér Marian Pecko, ktorí hovoria o zásahu do kultúrnych hodnôt. „Zlikvidovať festival sa nepodarilo ani v minulosti, teraz čelí ďalšiemu zásahu,“ uviedli.

Foto: TASR/Ján Krošlák

Bez podpory zostali aj ďalšie festivaly a kultúrne projekty. Organizátori upozorňujú, že podobné rozhodnutia môžu ohroziť stabilitu celého kultúrneho prostredia. „Kultúra bez stability neprežije. Je výsledkom dlhodobej práce a dôvery, ktoré sú dnes narušené,“ dodali.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pôjde Chorvátsko do vojny? Srbský prezident sa obáva, že je to otázkou času. Rovno kupuje…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Najhorší deň v histórii letectva: Smrť až 583 ľudí zapríčinila séria náhod a jedného veľmi zlého rozhodnutia
Najhorší deň v histórii letectva: Smrť až 583 ľudí zapríčinila séria náhod a jedného veľmi zlého rozhodnutia
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Slováci a Česi v zahraničí
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Lacné letenky
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
1 na 1
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac